Лев Лещенко совершил тяжкий грех

24 августа 2010, 09:02

Они были красивой парой. Оба молоды и талантливы. В середине 70-х Алла Абдалова и Лев Лещенко вместе выступали на сцене. Знаменитым певец стал во многом благодаря ей. Она не рожала детей, делая аборты, потому что он не хотел их появления. Теперь Лещенко богат и знаменит. Абдалова же, увы, спивается. А полгода назад она и вовсе перестала отвечать на телефонные звонки.

19 июня Алле Абдаловой исполнилось 69 лет. В течение нескольких месяцев до этой даты я звонила ей по телефону. Но трубку она не брала. В день рождения с букетом полевых ромашек я стояла у ее квартиры. Долго жала на кнопку звонка. К двери никто не подошел. Ромашки я купила не случайно. Это ее любимые цветы. Именно их ей дарил мужчина, которого она до сих пор не может забыть, хотя со дня их расставания прошло больше 30 лет. Об этом она мне рассказывала два года назад – во время нашей последней встречи. Алла училась в ГИТИСе на отделении оперетты. Она обладала редким по красоте голосом. На красивую талантливую студентку обратил внимание корифей советской эстрады Леонид Утесов. Он пригласил Абдалову в свой знаменитый ансамбль «Веселые ребята». На курсе Аллочка считалась звездой. – Я перешла на третий курс. В начале учебного года подружки сообщили мне новость: среди первокурсников появился интересный парень, – рассказывала Абдалова. – Высокий, кудрявый. Девчонки от него были в восторге. Лева сразу приметил Аллу. Поначалу он приходил в танцкласс, где занимались старшекурсники, и наблюдал за нею издалека. Как-то девушка не выдержала и спросила: «Что так смотришь на меня?» «Ты – точная копия моей племянницы», – нашелся Лева. Однажды он встретил ее у дверей аудитории с букетом ромашек. У нее был день рождения. – Этим поступком он меня, конечно, сразил, – говорила Алла Александровна. Они, взявшись за руки, пошли в палисадник ГИТИСа. Устроили пирушку по-студенчески: откупорили бутылку полусладкого вина и пили без закуски. С тех пор он каждый день провожал ее до дома. – Лева хотя и учился на два курса младше, но я старше его только на год. Он поступил в ГИТИС после армии. Был даже немного застенчивым. Почему-то стеснялся своих кудрей. Все время мочил волосы, стараясь их распрямить. А вот своей шепелявости никогда не смущался. Преподаватели говорили ему, что необходимо заниматься с логопедом. Но он ни в какую. Отшучивался: «И так хорош!» По вечерам они допоздна бродили по улицам. Сначала – до ее дома, потом – до его. Однажды он привел ее в квартиру, где жил с отцом, мачехой и сестрой. Все спали. – До Левы у меня были мужчины, и он не достался мне девственником. Но никогда – ни до него, ни после – я так не теряла голову, – вспоминала Абдалова. Они встречались семь лет, прежде чем решили пожениться. – Гуляли два дня. На свадьбу пригласили 40 человек гостей, – рассказывал в одном из интервью Лев Лещенко. – Из комнаты, где жили папа и моя приемная мама, вынесли все вещи и там накрыли столы. У меня был костюм, у невесты – платье. Ее сестра жила за границей и прислала по случаю белое, но не свадебное. Во время учебы в ГИТИСе Алла подавала большие надежды. Именно ей, а не Льву специалисты прочили большое будущее. – Лёву это даже обижало. Мне было жаль его, и я старалась всячески его поддерживать и продвигать, – рассказывала Абдалова. Общительная и талантливая Алла сдружилась с композитором Марком Фрадкиным и его женой. Фрадкина же она просила помочь Лёве пробиться на сцену. Но даже победы на престижных в советские годы фестивалях в Сопоте и на «Золотом Орфее» не сделали его по-настоящему популярным. Лещенко не приглашали на радио, не включали в программу концертов. Изменилась его судьба радикальным образом благодаря тому же Фрадкину. – Я попросила Марка Григорьевича порекомендовать Лёву замечательному автору многих шлягеров – Давиду Тухманову, – вспоминала Алла Александровна. – И вот однажды Фрадкин звонит: «Приводи ко мне Лёву». Тухманов сочинил песню «День Победы» и искал для нее хорошего певца. Мы конечно же обрадовались. Но песня Лёве сначала почему-то не понравилась. Он даже хотел от нее отказаться. Я изо всех сил убеждала его. Позже он благодарил меня, что я настояла на своем и он все-таки спел. После «Дня Победы» его карьера стремительно пошла вверх. Как-то Лев Валерианович, рассказывая о первой женитьбе, сказал, что он всегда хотел иметь детей, но Алла не торопилась рожать. – Я читала это интервью. Лёвушка лукавит, – опровергала певца Абдалова. – Да, время от времени мы говорили, что пора бы уже обзавестись детьми. Но когда вопрос стоял конкретно – рожать или не рожать, он уклонялся от прямого ответа. По словам Абдаловой, с ростом популярности мужа в ней таяла уверенность, что они останутся вместе навсегда. Лев все чаще ездил на гастроли один и отдалялся от нее. Однажды, забеременев, она хотела родить малыша. Алла спросила мужа: «Ты меня любишь? Если да, то рожу». Но Лев промолчал и быстро перевел разговор на другую тему. Для Аллы это было крахом. Она больше нелюбима, и зачем тогда рожать от него детей! Утирая слезы, она пошла к акушерке. Они продолжали жить. Иногда ей казалось, что все хорошо и она по-прежнему любима. – Помню, он прилетел из Японии с гастролей. Впечатлений – уйма, ему не терпится все рассказать, – вспоминала Алла Александровна. – А у меня в голове только одно вертится: я опять беременна. Как быть на сей раз? Осторожно начала разговор. Спрашиваю: «Лёвушка, как быть?» А он отмахнулся, пробормотал, мол, поступай, как хочешь… С тех пор я его уже не спрашивала. Конечно, он всегда был эгоистом, чувствовал себя избалованным ребенком. Сейчас я понимаю: не надо было его спрашивать, надо было просто рожать. У него мягкий, податливый характер. Он стал бы хорошим отцом. Но тогда, к сожалению, я всего этого не понимала. Ну и пусть осталась бы с ребенком. Это лучше, чем быть одной. Однажды мне врач после операции сказала, что у меня могли бы родиться два мальчика-близнеца. Я испытала шок. Не помню, как добралась домой. Захожу в квартиру, а там Лева развалился в кресле и договаривается по телефону со Славой Добрыниным прогуляться по злачным местам. Он на меня даже не взглянул, не заметил или не захотел замечать, что мне плохо. Собрался и ушел как ни в чем не бывало. Я поняла, что живу с черствым, равнодушным и самовлюбленным человеком. Но все равно продолжала обожать его. Хоть Алла и сомневалась в любви мужа, но разводиться с ним не хотела. Тем более что повода он не давал: на сторону не ходил, предпочитал проводить время в семье. Беда пришла, откуда Абдалова и не ждала. В гости к ним зачастил приятель Лещенко – Фима Зуперман. В 70-е годы он слыл карточным шулером. Зуперман беспардонно заваливался в гости. Выпроводить его не представлялось возможным. Он задерживался на несколько суток, угощая вином хозяев. – Для Лёвы это было настоящим бедствием. Наутро ему идти записываться на радио, а он языком шевелить не может. После выпивки его и без того неправильная дикция очень страдала и из него вырывалось лишь одно шипение. Я конечно же гнала Фиму. Он на меня обозлился и сказал: «Раз ты не желаешь со мной общаться, то я сделаю так, что Лёва бросит тебя». На его угрозы я внимания не обращала. А зря. Он оказался мстительным. В одну из поездок на юг Зуперман подстроил Лёве встречу с молодой особой по имени Ирина. Там у них закрутился легкий курортный роман. – Вернувшись с юга, Лёва стал куда-то часто исчезать. Я почувствовала: у него появилась женщина. Но при этом он не порывался уйти, и мы продолжали жить как ни в чем не бывало. Все могло бы и обойтись. Постепенно романчик сошел бы на нет. Но у меня, дурочки, не выдержали нервы, – раскаивается Абдалова. – В мозгу стучало: я ему доверяла, а он меня обманул. Ну и не выдержала, указав на дверь. Да еще подала на развод. Сейчас себя в этом очень укоряю. Лёва ведь трусливый, нерешительный, он сам бы никогда не осмелился взять чемодан и уйти. А я, выходит, помогла сопернице. На этих словах Алла Александровна заплакала. Мы с ней сидели на скамеечке у подъезда. В руках она держала свою фотографию. С нее смотрела цветущая, красивая, ухоженная женщина. Рядом со мной была истощенная беззубая старушка. Впрочем, абсолютно опустившейся назвать ее язык не поворачивался. Скорее она выглядела очень несчастной и всеми забытой. На ней была поношенная, но чистая и тщательно отутюженная одежда. Разговаривая, она обдавала перегаром. Алла Александровна принялась судорожно искать сигарету. Не найдя, привычно пошла стрельнуть. Возвращалась, неуверенно пошатываясь. Стало жаль эту несчастную женщину. Присев, она тихонько запела. По ее словам, после развода она замуж больше не выходила. Поначалу вокруг крутились поклонники, но с годами исчезли. Незадолго до нашей встречи в ее квартиру умудрились нагрянуть телевизионщики. Разговаривать она с ними не стала, но они успели снять ее убогое жилище. – У меня в квартире страшный бардак, – призналась Абдалова. – Скопилось много вещей, которые и выкинуть жаль, а разобрать, что нужно, а что нет – просто нет сил. Алла Александровна рассказывала, что у нее есть родственники – сестра, племянница, но у них свои заботы. А она устала от одиночества. Надеясь спастись от душевных страданий, она однажды зашла в церковь и запела вместе с певчими. С тех пор стала с хором разъезжать по храмам Подмосковья и петь по церковным праздникам. И не только потому, что за пение ей платили. Певчие стали ее единственными по-настоящему близкими людьми. Я уже собиралась уходить, но Алла Александровна не отпускала, продолжая говорить о своем Лёве. – Я верю, что он, несмотря ни на что, придет ко мне, – говорила она, а по ее щеке катилась слеза. – Я 30 лет не видела его даже по телевизору. Специально не включала. Он для меня остался таким же молодым и красивым. Я его до сих пор люблю, желаю ему только счастья и жду… В день рождения я решила поздравить бедную женщину, чтобы развеять ее одиночество. Не застав ее дома, продолжала звонить каждый день. Появилась тревога, а не случилось ли с ней что-нибудь. И вот спустя месяц удалось дозвониться до ее соседки. Оказывается, после Нового года в квартире Аллы Александровны чуть было не случился пожар. Запах дыма вовремя учуяли жильцы подъезда. Случайно ли она не потушила сигарету или умышленно устроила поджог, никто точно не знает. – Это был уже второй случай возгорания за короткий срок, – говорит соседка. – Алла бы точно спалила квартиру, если бы не объявились родственники. Они выбросили из комнат хлам, отмыли все, а Аллу увезли в деревню, где у них есть дом. Говорят, ее закодировали от пьянства. Слава Богу, а то ведь жаль ее. Она ведь еще вполне крепкая женщина, несмотря на пьянку, да и образованная. А когда трезвая, то с ней даже интересно пообщаться. Вот только одного никак понять не хочет, что жизнь заново не перепишешь и ее Лёва никогда к ней не вернется. После этого разговора я нашла в Интернете чудом сохранившуюся запись одного из концертов Абдаловой с Лещенко. Молодые и красивые они дуэтом поют «Старый клен». Эта пленка сохранила не только запись замечательного исполнения песни. Она – свидетельство их взаимной любви. Сколько преданности в глазах Аллы, когда она смотрит на мужа! Да и он глядит на нее с нежностью и обожанием. И даже не верится, что в том же 1976 году, когда записывался концерт, они расстались. Именно тогда во время гастролей в Сочи Лещенко познакомился с Ириной, дочерью дипломата. А через два года они поженились. Только вот детей новая супруга Льву Валериановичу, к сожалению, так и не родила.

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