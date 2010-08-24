Лайма Вайкуле беременна! (Смотреть ВИДЕО)

Казалось, что так просто не может быть! Однако факт остается фактом! Мечта всей жизни Лаймы Вайкуле вот-вот сбудется! Известная певица забеременела!В... 56 лет! Два убийства Она мечтала о своем ребенке с самого детства. — Я всегда была уверена, что была бы лучшей мамой в мире! — поделилась как-то с журналистами Лайма. — Это у меня в крови!Однако, дожив до своих лет, звезда так и не испытала счастья материнства. Хотя так хотела! И шансы были! Дважды! Но оба раза беременность заканчивалась абортом! — Я так жалею об этом! — признавалась потом Вайкуле. — Ведь я совершала убийства! Убийства своих собственных детей! Первый раз Лайма решилась на аборт на заре своей карьеры. Еще будучи несмышленой девчонкой, она забеременела от близкого друга. — Мне пришлось выбирать между ребенком и карьерой. Я только начинала петь, и у меня было все впереди, — вспоминает звезда. — Увы, я выбрала карьеру... Во второй раз Лайма прервала беременность, уже будучи известной и замужем. И все из-за того, что ребенка не захотел... ее гражданский муж Андрей. Для Лаймы это было горе. Но отказать любимому она не смогла... — Спустя какое-то время после второго аборта я решила, что пора все-таки завести ребенка! — говорит Лайма. — Однако все попытки оказались тщетными... Годы стараний не давали результата. Отчаявшись, Лайма хотела усыновить сироту, но ее духовник запретил это делать. — Я обречена быть одной! — плакала звезда. Но, похоже, Бог услышал ее молитвы! Одиночество Лайме больше не грозит! Близкий друг звезды Борис Моисеев раскрыл ее большой секрет нашему журналу: — Лайма беременна! Уже как два месяца! И она... счастлива! Говорят, что Вайкуле помогли современные медицинские технологии. Ребенок был зачат с помощью искусственного оплодотворения в пробирке! И это — последняя надежда звезды стать наконец-то мамой. — Я так счастлив за нее! Она уже поправилась! — не скрывает эмоций Моисеев. — Возраст Лайме — не помеха! Ведь есть женщины, которые и в 60 рожают! Так что тут ничего удивительного нет! — Борис, а кто отец? — Да... х...й их знает! Там не поймешь, кто с кем живет! Ну, наверно, все-таки гражданский муж Андрей. Ведь Лайма его очень любит...