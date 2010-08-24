Эвклид Кюрдзидис попал в любовный «Лабиринт»

В основе сюжета - нестандартный любовный треугольник: отец влюбляется в девушку своего сына, и она отвечает ему взаимностью. Это вторая картина, где в качестве режиссера выступил известный композитор Владимир Назаров. Главные роли в «Лабиринте» исполнили популярный актер Эвклид Кюрдзидис и молодая начинающая актриса Полина Кожинова. СЮЖЕТ Известный режиссер Владислав переживает кризис в работе и личной жизни. Он разведен с женой уже много лет и имеет взрослого сына, отношения с которым сведены к материальной компенсации отцовских чувств. Сын Александр влюбляется в юную Олю и решает жениться. Мать Саши против такого раннего брака и просит своего бывшего мужа повлиять на сына. Вместо ожидаемой поддержки, Влад приглашает сына с будущей невесткой пожить у него в доме. Встреча Ольги и Влада оказывается роковой для обоих. Любовь вспыхивает ярким пламенем, обжигая души, сердца и судьбы. Завязывается любовный треугольник, в основании которого отец и сын. Непростая ситуация — непростые решения. В этом лабиринте чувств, эмоций, вины и злости можно потерять самое главное — себя, любовь и… жизнь… - Первоначально фильм назывался «Невестка», но по окончании съемок Владимир Назаров поменял название на «Лабиринт» - режиссеру показалось, что для такой сложный сюжетной линии больше подходит именно такое название. - Такая трогательная любовная драма как «Лабиринт» не обошлась без откровенных сцен. Правда, как удалось режиссеру уговорить обнажиться в кадре Эвклида Кюрдзидиса, актер не понимает до сих пор. Вот воспоминания Кюрдзидиса о том, как проходили съемки откровенной сцены в фильме «Лабиринт»: «Часто в интервью меня спрашивают: «Легко ли обнажаться в кино?» Дело ведь не в том легко или сложно…Всегда возникает вопрос: «Ради Чего?» И потом, уже столько снято обнаженки в кино и на телевидении, что чем дальше, тем меньше понимания, а зачем?! Поцелуи в кадре уже ничего не значат, а сами эротические сцены вызывают полное недоумение… Я давно в нашем кинематографе не видел достойной эротической сцены. Но каждый, снимающий подобные сюжеты, уверен в том, что сделает это гениально, что так еще никто не снимал и это будет потрясающе!!! В сценарии Андрея Щербинина «Лабиринт» и намека на откровенную сцену не было. Обычно такие моменты оговариваются с актером задолго до съемок, ну, и, конечно, это стоит отдельных денег!!! Как удалось режиссеру Владимиру Васильевичу Назарову так легко уговорить меня не только полностью обнажиться в кадре, но и в течение часа перед всей съемочной группой нам с партнершей раствориться друг в друге, не понимаю!!! И до сих пор не возникает вопроса, а зачем это надо было делать? Если очень нравится роль, ты в нее вкладываешься настолько, что начинаешь переживать, сочувствовать, болеть за своего героя, то дальше персонаж сам тебе диктует, как дышать, думать, ходить. И мне, Эвклиду, только остается отстраненно, со стороны, за этим наблюдать… Это, конечно, очень здорово, и все может сложиться в достойную картинку, но при условии, если рядом есть режиссер, не равнодушный к истории, к героям, к актерам, которых выбрал, к процессу, да просто ко всему, что его окружает. Поэтому когда Назаров так просто озвучил свою идею сделать эротическую сцену (а отсняли уже больше половины фильма), я дал свое согласие спокойно и сразу. А может быть, это был уже не я?! Я, Эвклид, включился уже после с серыми мыслями, а как это снимут, а нужно ли это вообще, да и ничего нового мы не откроем!!! И тут же, словно прочитав мои мысли, режиссер железно пообещал, что сразу после съемки покажет отснятый материал и если не понравится, то уничтожит его при мне. Не буду описывать, что я переживал во время съемки этой сцены. Спасибо Назарову, партнерша моя оказалась трогательная, чувственная, талантливая Полина Кожикова, студентка ГИТИСа 19-ти лет, волнующая меня. Полину по-детски кидало в мелкую дрожь от страха, что вызывало у меня трепетное волнение, но оба понимали, что мы делаем и ради чего! Оказывается, Владимир Васильевич готовился к этой сцене с утра. Он создал вокруг нужную атмосферу, начиная с горящего камина и заканчивая музыкой, которую он сам подобрал и задачей, простой, как истина «прощание двух безумно любящих друг друга людей на-всег-да!» Все это выполняло свою очень важную миссию, но это отдельная тема для разговора. Назаров предложил нам перед съемкой удалить всю съемочную группу, кроме замечательного оператора Алексея Чугунова. Причем на выбор: я имел право удалить всю женскую половину группы, а Полина всю мужскую, чем она с удовольствием и воспользовалась. А я подумал, наши чудные девушки работают на съемках как проклятые по 18 часов, и лишать их этого удовольствия не имею права, и оставил всех наблюдать за процессом… На исходе 13 или 14 час работы и на исходе человеческие резервы организма, все уставшие, измотанные, голодные (нет, не в том смысле, а может у кого-то и в том), но все оживились, приготовились и… начали творить вместе с нами. Не могу даже предположить, о чем каждый думал, следя за происходившим в течение часа. И вдруг: «Стоп. Снято!» Первая мысль меня напугавшая, а что это было?! И вот около часа ночи мы сели к монитору смотреть то, что должно называться эротической сценой. Я был настроен очень скептически и в полном молчании смотрел кадр за кадром…когда включили свет, у всех на глазах были слезы (а не вожделение) и наша легендарная Любовь Ивановна Власенко, 2-ой режиссер, (петербуржанка, в свое время познакомившая Владимира Высоцкого с Мариной Влади) трогательно, очень интеллигентно сквозь слезы произнесла только одно слово «б…дь». А я второй раз поймал себя на чувстве глубокого испуга, испуга за то, что впервые за последний годы увидел не просто эротическую сцену, а, на мой взгляд, шедевр этого жанра. Наверное, так сошлись звезды, так повезло с историей, с режиссером, с партнершей… Теперь меня преследует мысль, а хотел бы я, Эвклид, прожить точно такую историю в своей собственной жизни, как в фильме «Лабиринт» мой персонаж? И тут же успокаиваю себя «Ну, нет, Эвклид, не дай Бог!!» А другая моя половина говорит: «Может стоит прожить всю полноту этих трагических и в то же время мучительно счастливых чувств, даже если дальше, будет как у Шекспира - ТИШИНАааа…»