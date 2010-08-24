Киркоров отказался от близнецов на юбилейном концерте

24 августа 2010, 15:53

Филипп Киркоров прилетел в Ялту на частном самолете из Монако, где отдыхал в компании своих друзей:Игоря Крутого, Валентина Юдашкина и других знаменитостей. Многие из них пришли в этот вечер в ялтинский концертный зал "Юбилейный", чтобы поздравить Филиппа с 20-летием творческой деятельности.

Как оказалось, именно в этом зале, ровно двадцать лет назад состоялся первый сольный концерт короля эстрады. Тимати с подружкой (певец признался, что всерьез задумался о создании семьи- Прим.авт.), Ани Лорак, Игорь Крутой, Сергей Лазарев с Лерой Кудрявцевой, Алексей Чумаков - коллеги и друзья Киркорова с огромными букетами восседали в вип-партере, пишет "КП". А мэр Ялты Сергей Брайко прямо со сцены вручил Филиппу медаль и диплом почетного гражданина Ялты. И 2 гектара крымской земли в подарок. Как никак, в этот вечер Киркоров дал свой 100-ый концерт в Ялте, отсюда и такие почести. Кстати, сотка земли в Ялте стоит сейчас от 15 тысяч долларов! -Построю "Дом ветеранов сцены" неподалеку от гостиницы Софии Ротару, - поделился своими планами Филипп.- И будем лет через тридцать приезжать сюда с Лазаревым и другими артистами! К слову, творческий юбилей Киркорова пришелся на открытие музыкального конкурса для детей "Новая волна в Артеке", где Филипп будет почетным гостем. Так что, можно сказать, что на концерте в Ялте Киркоров дал своеобразный мастер-класс для юных артистов. Пел при полном аншлаге почти три часа. Шоу короля эстрады длилось три часа. Фото: Мария РЕМИЗОВА Жаждущие скандалов с фонограммой, оных так и не дождались - концерт действительно был "живой". Без лишнего пафоса, перьев и страз - камерно, красиво и эффектно. Мэтр эстрады, практически без помарок выделывал довольно сложные "па" не хуже своих 20-летних ребят из балета "Рецитал". В первом блоке шоу похудевший и помолодевший,благодаря новой стрижке Киркоров, казалось совсем отошел от прежнего имиджа "человека-праздника". Было много песен Пугачевой, которые Филипп исполнил практически в формате моно-спектакля. При первых аккордах "пугачевской" "Гонки" зал притих. Мол, обычно все эксперименты артистов с песнями Пугачевой заканчиваются чем-то невразумительным, а тут вполне себе прилично. О своей музе Киркоров в этот вечер пел не раз. И не скрывал, что его новая премьера "Мы так нелепо разошлись" тоже весьма автобиографична. То бишь опять по мотивам народного сериала "Алла Пугачева+Филипп Киркоров". А на песне "Галки" и вовсе разоткровеничался. Мол, хорошо смеется тот, кто смеется последним. -Спасибо вам за вашу любовь! -обратился к зрителям артист. -Я только недавно понял, что ваша любовь меня никогда не предаст и никому не отдаст. И она действительно взаимна! Высказался Филипп и по поводу последних слухов о своей персоне. Напомним, на прошлой неделе в интернете вновь появилась информация, мол, суррогатная мать буквально со дня на день родит поп-королю наследников. Близнецов. - Если в моей жизни будет такое событие, то зрители узнают об этом первыми. Из песен!-сказал Киркоров. -Но пока песен про детей у меня нет. Так что, давайте не будем выдавать желаемое за действительное! - Все это ложь и провокация!- поддержал сына певец Бедрос Киркоров. -Я сам по себе знаю какие люди могут быть злыми и завистливыми. И сколько разговорок и выдумок сопровождает личную жизнь артиста.У меня и моей второй жены восемь лет назад родилась дочь. Но наше счастье кто-то сглазил и ребенок умер, прожив на этом свете всего лишь семь дней. Оставьте моего сына в покое. Никаких близнецов Филипп не ждет.

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