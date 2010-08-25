Ірена Карпа: «Показувати фото доньки поки що не хочу»

25 августа 2010, 10:00

Письменниця та співачка Ірена Карпа стала мамою. 17 серпня в одній із приватних німецьких клінік вона народила доньку. Вага немовляти – 3,52 кг, зріст – 52 см.

Практично з пологового будинку Ірена дала ексклюзивне інтерв’ю «Главреду» Ірено, ви вже визначилися з іменем дочки, адже варіантів було багато. Ідея дати дочці ім’я Корена-Джиа спала мені на думку о шостій ранку в Мюнхені. Тоді чомусь не спалося, і я полізла в Інтернет переглядати списки дитячих імен. Наштовхнулася там на Кору (з грецької – «дівчинка»). Це ім’я Персефони, вічно юної богині. А ще натрапила на виставки розфарбованих давньогрецьких скульптур у Пергамон-музеї у Берліні, і там був цілий відділ про Корену. А ще я колись її згадувала у своїй магістерській роботі... Ну і взагалі це архетип непоганий. Кому найперше зателефонували, щоб повідомити новину? Сестрі Галі, яка була зі мною у SMS-контакті впродовж усієї моєї вагітності. Також писала повідомлення з Каліфорнії мама Нормана. Як почуваєтеся у новій іпостасі? Що відчуваєте? На кого схожа донька? Поки що важко повірити, адже до цього дня ми були ще матрьошкою – одна в одній. Це моя перша дитина. Дуже дивний досвід, аби його осмислити, треба трохи оговтатися. З Норманом разом вона ніби не один день, а вже багато часу. Схожа й на нього, й на мене. Думаю, зовнішність іще зміниться. Але. Таку крихітку фотографувати на загальний огляд ще лячно. Та й узагалі, ми так поспішали, що забули взяти із собою камеру. А телефонним фотками лише батьків лякати можна. Ви народжували за кордоном. Тому ваша донька тепер громадянка іншої країни? Ні, у Німеччині такі речі не проходять. Вона може отримати лише громадянство одного з батьків – українське чи американське. Роботу з документами ми ще не розпочали. Навіть ім’я офіційно ще не зареєстрували. Чому не ризикнули народжувати в Україні? Насамперед через спеку. І мали рацію. Я людина дощу, туману, холоду й вітру. У спеку погано почуваюся. Дуже співчуваю усім, хто зараз у Києві. А ще я панічно боюся пережитків совка і стандартного ставлення до пацієнтів у наших лікарнях. Де гарантія, що потраплю до проценту щасливчиків, якім не зустрінуться хами? Є в нас, звичайно, лікарні-зірки, але краще в лотерею не гратися... Що найперше зробите, коли вийдете з пологового будинку? Гм, хотілося б сказати, що побіжу в один іспанський бутик, бо не встигла придбати пальто для улюбленої братової, чи у кінотеатр, адже там останній день демонструють гарний фільм. Але насправді дуже прості й практичні речі – наша берлінська дитяча кімната на стадії конструктора ЛЕГО. Усе почалося швидше, ніж ми думали, а Норман не мав можливості доробити все сам, залишивши мене напризволяще. Хоч би які були професіонали та зручні кімнати – ніщо не замінить рідної людини поруч. Тому нам треба зі швидкістю звуку зібрати дитяче ліжечко, прибрати з простору пилозбирачі – гарні, але непотрібні речі. Добре, що через дорогу –великий парк, в якому можна спокійно проводити частину дня. Хто допомагатиме доглядати за донькою – мама, няня, друзі, чоловік? Чи ви розраховуєте тільки на себе? Поки що головні обов’язки взяв на себе чоловік – у нього досвіду з дітьми більше. І в мене енергії після пологів недостатньо. Працівники лікарні прибігають за першим натиском кнопки і все допомагають. Незважаючи на мою погану німецьку та їхню не завжди гарну англійську. Потім, звісно, поїдемо до мами в Карпати – хай потішиться онукою. Найняти няню – наша головна ідея, але найперше треба кудись доїхати та нарешті отаборитися. Як привітав із народженням доньки чоловік? Що подарував? Та ми весь час із ним разом, ще не виїжджали за межі лікарні. Він мені тут потрібен. Подарунки – звісно, річ приємна, але вони можуть і почекати. А чоловік щось задумав, це точно! У мандрівки братимете доньку? Яку країну найперше хотіли б їй показати? Хотілося б поїхати до подруги на Атлантичне узбережжя, у Бретань. Але час покаже. Загадувати зараз важко. Те, що донечка з нами мандруватиме, – це однозначно! У неї інакшого вибору не буде.

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