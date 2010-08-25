Алексей Седов знает, что в голове у Тани Антонюк (ФОТО)

В ближайшие дни на музыкальных каналах состоится премьера дебютного клипа молодой певицы Тани Антоник под названием «Прости меня». Режиссёром видеоработы выступил Алексей Седов.
«Видео однозначно будет отличаться от клипов, ныне ротируемых на телеканалах. Я рассчитываю на то, что отличие будет выгодным. Мы решили отказаться в этом клипе от сложной истории, глянцевых декораций. Стопроцентный минимализм, черно-белая картинка. Есть только красивая девушка, главный герой и некая среда, в которой они оказались по «правилам игры» - говорит режиссёр клипа. Несмотря на то, что клип был снят еще в середине июля, работа над ним была закончена только на днях. «Очень важно было не только съемкой, но и монтажом, передать ту полноту чувств, которую переживает каждая женщина по отношению к любимому мужчине. И наоборот, каким должен быть мужчина, чтобы покорить женщину. По сути, нам пришлось залезть в голову к Тане, чтобы осознать это. К какому выводу мы пришли, телезрители смогут увидеть совсем скоро». Премьера клипа «Прости меня» состоится в последних числах августа на главном музыкальном телеканале страны.