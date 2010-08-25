Алексей Седов знает, что в голове у Тани Антонюк (ФОТО)

«Видео однозначно будет отличаться от клипов, ныне ротируемых на телеканалах. Я рассчитываю на то, что отличие будет выгодным. Мы решили отказаться в этом клипе от сложной истории, глянцевых декораций. Стопроцентный минимализм, черно-белая картинка. Есть только красивая девушка, главный герой и некая среда, в которой они оказались по «правилам игры» - говорит режиссёр клипа. Несмотря на то, что клип был снят еще в середине июля, работа над ним была закончена только на днях. «Очень важно было не только съемкой, но и монтажом, передать ту полноту чувств, которую переживает каждая женщина по отношению к любимому мужчине. И наоборот, каким должен быть мужчина, чтобы покорить женщину. По сути, нам пришлось залезть в голову к Тане, чтобы осознать это. К какому выводу мы пришли, телезрители смогут увидеть совсем скоро». Премьера клипа «Прости меня» состоится в последних числах августа на главном музыкальном телеканале страны.