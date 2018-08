Московский концерт для «U2» - неординарная история, убежден продюсер

"Музыканты прилетели в Москву с трепетом и большим желанием выступить здесь. Еще когда я разговаривал с группой в Турине на первом концерте тура, они признавались, что очень хотят приехать в Москву. Для них концерт здесь - это нечто неординарное. Они к нему готовятся серьезно, на три дня даже раньше прилетели в Россию, что для них совершенно неестественно", - сказал Зубицкий. Исключение для столицы Мировой тур U2 под названием 360 Degree, приуроченный к выходу их 12-го студийного альбома No Line On The Horizon, стартовал 29 июня прошлого года в Барселоне и, осчастливив 31 город Европы и Северной Америки, приостановился в канадском Ванкувере. На 2010 год запланированы дополнительные концерты, в число которых вошло и выступление в Москве. В мае Боно повредил спину на одной из репетиций концерта, и ему пришлось делать срочную операцию в Мюнхене, из-за чего группа была вынуждена перенести североамериканскую часть тура 360 Degree. Европейское турне, однако, идет по расписанию - первый концерт состоялся 6 августа в Турине. Зубицкий отметил, что "во все города тура музыканты прилетают либо накануне, либо в день концерта и сразу улетают. Исключением стали только Турин, поскольку это был их первый концерт европейского тура, они долго не работали и им надо было репетировать, и Москва - это на самом деле говорит о многом". "Они приехали сюда заранее, потому что никогда не были в России и хотели посмотреть Москву, походить по выставкам и театрам, ресторанам и магазинам, покататься по Москве-реке, а во вторник Боно улетел в Сочи встречаться с нашим президентом", - сказал собеседник агентства. Сюрпризы могут быть Зубицкий считает, что при таком благожелательном настрое музыкантов "шоу должно быть бесподобным". "По программе тура они поют часть новых песен с последней пластинки и все свои хиты. Думаю, что-то у нас может быть изменено, но только в хорошую сторону. Тем более, что это самый большой стадион в европейском туре группы. Сюрпризы могут быть, потому что, повторюсь, для них этот концерт - совершенно неординарная история", - сказал он. Промоутер отметил, что "сцена в "Лужниках" была смонтирована еще в понедельник, во вторник закончился подвес всего технического оборудования - звук, свет, экраны и так далее, а где-то к полудню среды будет уже все готово, чтобы начался концерт". Специально для шоу U2 архитектор Марк Фишер, идеи которого использовались, в частности, на открытии Олимпиады в Пекине, разработал сцену "Коготь", которую лидер группы Боно зовет "Космической станцией". Это идеально круглая вращающаяся структура с видеоэкранами, благодаря которой, по уверениям организаторов, зрители смогут прекрасно видеть происходящее на сцене с любой точки стадиона. Все оборудование для концерта музыканты возят за собой на 200 грузовиках. "Мы решили все организационные вопросы в тесном контакте с ГУВД Москвы, с ГИБДД, со службами "Лужников". Все серьезно относятся к этому концерту, все мы работаем одной командой. Мы постараемся, чтобы зрителям, которые пришли на этот концерт, было красиво и комфортно", - пообещал Зубицкий. Вместе с тем, руководство московского метрополитена приняло решение из-за концерта закрыть переход на станции метро "Парк культуры"с 18 до 24 часов, а в окрестностях "Лужников" собираются изменить маршруты троллейбусов и автобусов Глава SAV Entertainment подчеркнул, что концерт начнется вовремя - в 19.30. Перед выступлением U2 на сцену "Лужников" для разогревающего сета выйдет альтернативная рок-команда Snow Patrol с участниками из Северной Ирландии и Шотландии. Деньги - не главное Промоутер отметил, что "билеты сейчас продаются намного лучше, чем продавались раньше, потому что, несмотря на болезнь Боно и переживания его поклонников, этому концерту сделано много пиара". Он отметил, что, по его расчетам, будет продано 65-70% билетов, однако затруднился ответить, окупится ли в итоге концерт. Изначально организаторы рассчитывали продать беспрецедентное для российского шоу-бизнеса число билетов - около 82 тысяч, по количеству мест на стадионе. Эти билеты, стоимостью от полутора до 8 тысяч рублей, появились в продаже с 9 декабря прошлого года. Кроме того, существует еще red-зона, расположенная в глубине сцены - места в ней стоят по 11 тысяч рублей, и выручка должна пойти на одну из благотворительных программ, в которых участвует группа. "Но для нас, промоутеров, окупаемость - не самое главное. Самым главным тут является то, что U2 приехали в Москву - это событие международного масштаба", - заключил Зубицкий. Шоу тура 360 Degree является самым дорогим в мире на сегодняшний день и удостоилось титула лучшего концертного шоу 2009 года на церемонии Total Production International Awards в Лондоне. Кассовые сборы выступлений установили несколько рекордов. Один только лондонский концерт U2 вызвал нешуточный ажиотаж: за одну минуту с момента начала продаж было куплено почти 7 тысяч билетов, а само выступление собрало на стадионе "Уэмбли" более 88 тысяч зрителей, что стало рекордом для этой площадки. U2 возглавили рейтинг музыкантов, которые в 2009 году заработали больше всех денег концертной деятельностью и продажей своей музыки на носителях и через Интернет. По данным журнала Billboard, U2 выручили более 108,6 миллиона долларов.