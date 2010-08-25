В группе «Пара Нормальных» появился… «фабрикант» (ФОТО)

На заключительном дне первого этапа национального отбора участников на конкурс «Евровидение-2011» зрителей ждал сюрприз: группа «Пара Нормальных» появились на кастинге в новом составе! Вместе с Аней Добрыдневой на глазах у изумленной публики на сцену вышел не Иван Дорн, а участник «Фабрики Зiрок-3» Артем Мех. Новоиспеченный дуэт исполнил песню «Вставай» и, не давая никаких комментариев, удалился за кулисы. Учитывая количество и разнообразие слухов, окутывающих дуэт «Пара Нормальных» в последнее время, это появление чрезвычайно заинтриговало опешивших представителей прессы. Однако, чуть позже Аня вышла к журналистам и пригласила всех на съемки нового клипа, которые состоятся в конце августа. Именно там, на съемочной площадке музыкального видео «История любви», представители группы сделают официальное заявление о судьбе состава «Пара Нормальных». А пока остается ломать голову над тем, что означает появление дуэта Добрыднева – Мех на кастинге "Евровидения" – новая «Пара Нормальных» или очередная «утка»?