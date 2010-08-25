Мэрайя Кэри выступила в Бразилии (ФОТОрепортаж)

Поклонники звезды были удивлены изменениям, произошедшим с фигурой любимой певицы. С момента последнего появления на публике она прибавила в весе не меньше 15 килограммов, отмечают Дни.ру. Мэрайя вышла на сцену в черном платье, которое не скрывало ее пышное тело, но и намекало на «интересное положение» певицы. Сама же звезда сразу после концерта написала в своем блоге в Twitter: "Я заметила, как на меня смотрели посторонние и недоумевали знакомые. Да, я поправилась! Ну и что? Хорошего человека должно быть много", - пишет The Sun. Photo by Keiny Andrade/LatinContent/Getty Images