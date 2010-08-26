«Подъемовцев» теперь четверо!

26 августа 2010, 10:04

Ведущие самого веселого утреннего шоу вернулись из отпуска и отпраздновала первый рабочий день шумной вечеринкой в прямом эфире (вчера в честь Дня Независимости «Подъем» вышел в необычное время – поздно вечером).

А сегодня с утра к неразлучной тройке – Оле Фреймут, Сергею Притуле и Александру Педану - присоединилась еще одна ведущая. Ирина Волкова, которую зрители Нового канала знают по «Спорт-Репортеру», теперь будет вести в «Подъеме» блоки новостей. Вчера В первый после отпуска рабочий день, «подъемовцы» появились в студии программы по-особенному нарядные. Сергей Притула был в своей любимой вышиванке, купленной пару лет назад в Тернополе. А Оля и Саша – в рубашках в украинском стиле от Оксаны Караванской, которые дизайнер специально для праздничного эфира передала ведущим из Львова. Как потом признался Александр Педан, ему настолько понравилась вышитая бисером сорочка, что он решил заказать подобную: - Теперь обговариваю с Оксаной, как будет выглядеть моя рубашка, - говорит Александр. Конечно, в этот праздничный вечер в студию «Подъема» побывало много гостей. Среди известных людей, заглянувших в праздничный вечер к «подъемовцам» на «огонек», был и композитор Константин Меладзе. Троица ведущих не только расспросила его о новом шоу «Украина слезам не верит» (Константин – творческий продюсер проекта). Но и предложила Меладзе в честь праздника вместе с ними сыграть и спеть! - К нам до этого приходил в гости бенд, и музыкальные инструменты остались в студии. А мы во время рекламной паузы уговорили Константина, - смеется Александр. Сергей Притула взялся за гитару, Константин Меладзе сел за синтезатор, Оля Фреймут освоила игру на бубне, а Александр Педан был в роли барабанщика. - С барабанной установкой я знаком, ведь у меня много знакомых музыкантов. Но вот так сходу импровизировать еще не приходилось, - с улыбкой признается ведущий. – Так что бил я по «тарелкам» от души, но, наверное, не всегда в такт. Впрочем, главное – получилось весело! Сегодня Рабочий день вчера завершился у «подъемовцев» ближе к полуночи, а сегодня утром они снова были в эфире. Несмотря на такой плотный рабочий график, все трое ведущих утром появились в студии в отличном настроении. Александр Педан признался, что после вечернего эфира в Интернете успел прочитать много положительных отзывов, а знакомые присылали поддерживающие смс. - Я понял, что очень соскучился за «Подъемом», - говорит Александр. – Приехал утром на работу в отличном настроении, по-моему, как и все. Сегодня зрители увидели обновленное шоу - ведущие стали немного «взрослее» и серьезнее… - Но в конце, когда Оля рассказывала свои новости о ярких свадьбах этого лета, мы с Сергеем не удержались и сорвали ее спич своими шуточками, - улыбается Александр. Так что, несмотря на изменения, жизнерадостности и веселья в студии «Подъема» - все равно хоть отбавляй. Ведущая Информативности и серьезности «Подъему» добавит утренний выпуск новостей. Вести его будет Ирина Волкова, которую зрители Нового канала знают по «Спорт-Репортеру». Как призналась Ира, поначалу она волновалась. К тому же, вставать в пять утра для нее – довольно сложно, ведь Волкова привыкла к вечерним и ночным эфирам. Но «подъемовцы» так тепло встретили коллегу, что все опасения и трудности тут же забылись. - Первый выпуск вела с дрожью в голосе, - признается Ирина. - Но ребята, когда заканчивались съемки, аплодировали мне, говорили: «Молодец!», и это очень помогло. Еще одна неожиданность для Ирины – ее новый стиль, легкий и женственный. - В эфире я привыкла носить строгую деловую одежду. А на ближайший эфир стилисты «Подъема» приготовили для меня необычный пиджак с воланами и высокими плечами… Впрочем, думаю, со временем я привыкну, - улыбается Ирина. Смотрите «Подъем» на Новом канале по будням в 7.00

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