Светская публика о концерте U2: «Лужники сдались!»

26 августа 2010, 11:23

Знаменитая ирландская группа U2 впервые приехала в Россию, чтобы дать единственный концерт в Москве. Послушать легенд мирового рока в спорткомплексе "Лужники" собрались порядка 60 тысяч зрителей.

Москва стала одним из городов гастрольного тура U2 под названием 360 Degree. Он проводится в поддержку последнего альбома группы No Line on the Horizon ("Ничего на горизонте"). Мировое турне ирландской рок-группы запланировано на три года. Концерт в Москве состоялся менее чем через год после начала гастролей. Шоу 360 Degree уже называют самым дорогим в мире, правда, и сборы от концертов бьют все рекорды. По оценкам журнала "Форбс", в 2009-м U2 заработала на туре больше 300 миллионов долларов и стала самой коммерчески успешной группой года. Музыканты U2 прилетели в столицу за три дня до концерта, так что времени хватило и на знакомство с культурной жизнью столицы, и на пение в караоке, и на встречу с космонавтами, а Боно даже успел слетать в Сочи и встретиться с президентом России Дмитрием Медведевым. "Президент Медведев был очень любезен вчера в Сочи - спасибо ему!" - сказал Боно со сцены во время концерта. Он добавил, что среди зрителей находятся его "большой герой" Михаил Горбачев, которого певец знает десять лет, и "удивительный музыкант" Юрий Шевчук. "В России сейчас новая страница истории - это очень важно", - заключил он свою речь. Первый концерт U2 в России, как и ожидалось, вызвал интерес и у светской публики: Роман Абрамович с Дарьей Жуковой, Тина Канделаки, Наталья Ионова, Борис Моисеев и другие. "Я ожидал... но это превзошло все мои ожидания", написал в своем блоге на Twitter певец Борис Моисеев, которому накануне вечером пришлось потратить много усилий, чтобы найти билет и позже добраться до концерта. Телеведущая Тина Канделаки практически в прямом эфире выкладывала в свой микроблог видеоролики о концерте. Поп-исполнительница Наталья Ионова, которая также посетила "Лужники", призналась в "видеоинтервью" для блога Канделаки, что хотела бы, чтобы вечер запомнился ей не только зрелищем, но и нарядом - для похода на концерт она выбрала ультракороткое платье и высокие сапоги. "Прямую трансляцию" концерта вел своем блоге и писатель Сергей Минаев. "Лужники сдались!!! Браво U2." "Это лучшее что произошло в Москве за последние 5 лет" "Боно сказал указывая на Шевчука " мы его ученики" "Боно показал в Лужниках что такое политика и что такое правозащита. Браво" Концерт U2 должен был поставить рекорд по числу зрителей - тем более, что билеты начали продавать еще в декабре прошлого года. Правда, накануне выступления легендарной группы организаторы гастролей стали говорить о 65-70% раскупленных билетов, а перед самым концертом обнаружилось, что даже те, кто решил занять самые дорогие места - в так называемой "красной зоне" около сцены, - с трудом могут проникнуть на стадион. В итоге проблемы удалось разрешить - зрители, прорвавшиеся на концерт, уверяли, что увиденное и услышанное с лихвой искупало мытарства возле касс.

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