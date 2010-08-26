Григорий Лепс объявлен в розыск

Все, кто имел хоть какое-то отношение к фестивалю «Место встречи», сбились с ног, пытаясь разыскать основного организатора музыкального праздника в Рязанской области. Веселья, которое планировалось растянуть на четыре дня, хватило на сутки. В первый день перед малочисленными зрителями, которые все-таки добрались до глубинки и сиротливыми группами передвигались по огромной территории аэродрома Протасово, выступили все заявленные артисты. Своим творчеством с трех сцен, построенных специально для фестиваля, радовали поклонников Billy's Band, Goran Bregovich, «Хоронько Оркестр». Второй же день оказался совершенно провальным - только ближе к полуночи на главную сцену поднялась группа «Токио», солист которой Ярослав Малый отработал с такой отдачей, будто перед ним собралась многотысячная толпа. Публике ничего не оставалось, кроме как согреваться горячительными напитками, чтобы окончательно не умереть от холода: столбик термометров уверенно стремился к нулю. Когда на сцену поднялся Сергей Галанин, его ожидало всего чуть больше трех десятков человек. - Мы очень долго простояли в пробке, думали, что вообще не доберемся до площадки, - поделился с Life Showbiz Галанин. - Дорога заняла у нас 6 часов, поэтому на сцену мы смогли выйти лишь в 2 часа ночи. Хотя возможность послушать любимых исполнителей хоть как-то поднимала настроение зрителей, но было очевидно, что фестиваль провалился. Это поняли и организаторы мероприятия, которые с ночи начали обзванивать артистов, приглашенных для участия в следующих днях «Места встречи». Успели предупредить Григория Лепса и Валерия Меладзе, группы БандЭрос, ЧиЛи, Мираж, Дмитрия Певцова и Дмитрия Харатьяна. А вот обиднее всего было Сергею Жукову, который жил в Рязани аж со среды со всей семьей, ожидая дня своего выступления. - Мне позвонили ночью и сказали, что фестиваль отменен из-за смога, - рассказал Life News Богдан Титомир, который должен был подняться на сцену в субботу днем. - Я совершенно не расстроился, через несколько часов улетаю на закрытие КаZантипа. - Во мне еще жив романтик, и я с удовольствием выступил бы на этом фестивале, - рассказал Life Showbiz Валерий Меладзе, который вместе с Лепсом был заявлен хедлайнером фестиваля. - Но под Рязанью сейчас жуткая ситуация с пожарами, с задымлением... Из-за этого всего выступить там, к сожалению, не получилось. В субботу днем аэродром Протасово вместо килобайтов звука встречал своих гостей мертвой тишиной и прохладным ветром. Точки питания, палатки для ночевок, детские карусели оказались никому не нужны и заброшены. Вместо пританцовывающей публики по территории передвигались гастарбайтеры с мусорными пакетами. - Найти сегодня кого-нибудь из организаторов вам вряд ли удастся - они как сквозь землю провалились, - рассказали Life Showbiz сотрудники МЧС, которые дежурили на фестивале. - С утра приезжали сотрудники УВД, искали некоего мужчину по имени Дмитрий. Но он еще вчера ночью укатил на своем джипе. Теперь выйти на таинственных организаторов неудавшегося праздника пламенно желают не только люди, приехавшие со всей России и оплатившие входные билеты, парковку, места для палаток, но и сотрудники правоохранительных органов. Они ищут контакты артистов, чтобы те приоткрыли завесу, рассказали подробности ночных звонков и помогли бы выйти на горе-бизнесменов, сорвавших широко разрекламированный фестиваль.