Шоу Real Comedy выйдет в телеверсии (ФОТО)

Зрители впервые увидят новый состав украинского Comedy, классические и экспериментальные форматы stand-up шоу! Проект Real Comedy – это актуальный и острый юмор без мата, политики и шуток «ниже пояса». Шоу отличается интеллектуальным юмором, в нем появились музыкальные миниатюры под виртуозную игру на баяне, первая в истории Comedy девушка, харизматичный черный юмор и многое другое. Ведущим телешоу стал Андрей Молочный. Кроме того на сцене Real Comedy он читает стендап-монологи и выступает в составе культового Дуэта им. Чехова в паре с Антоном Лирником. В основе шоу – миниатюры резидентов проекта. Новые лица Real Comedy – это 11 талантливых счастливчиков из 300-та претендентов, прошедших строгий отбор. Катя и Серёжа из дуэта «Любовь» постоянно делят территорию на «М» и «Ж», Вэл и Билли из дуэта «Чернослив» обрабатывают аудиторию рафинированными черным юмором, а обаятельные снобы Никита Аристократ и Этот Как Его из дуэта «Малый и Средний бизнес» демонстрируют циничные шутки на актуальные темы. Участники дуэта «Ворнер Бразерс» Рустем де Ниро и Александр Викторович «оживляют» на сцене одиозных персонажей – Бэтмена, Аватара, Доктора Хауса и многих других. В качестве эксперимента Андрей Молочный приглашает на сцену жертв ГМО – человека-коробку и человека-фольгу. Пародии Галуста на популярных телеведущих часто превосходят по харизме самих телеведущих, а миниатюры Френка и Богдана Баяна из дуэта Т.В.Ю.З. разыгрываются под live-сопровождение баяна. Специально для телевизионной версии Real Comedy были написаны яркие треки, под которые резиденты выходят на сцену. Музыкальные заставки стали «визитными карточками» всех участников проекта, ведь в них звучат голоса самих резидентов! Теперь ждите окончания рабочей недели еще сильнее. Смотрите каждую пятницу в вечернем эфире ICTV новое юмористическое шоу Real Comedy. Премьера проекта состоится 27 августа в 23:45. Смейте включить – смейтесь, включив!