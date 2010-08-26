Бритни Спирс отдохнула на Гавайях (ФОТО)

Пара купалась в ласковых гавайских волнах, целовалась и всячески демонстрировала свои нежные чувства друг к другу. В момент особо жарких объятий на Бритни даже развязался верх ее купальника. Нисколько не смутившись, ее возлюбленный исправил неловкое положение своей подруги. Спирс смогла без стеснения ходить в открытом бикини, так как за последний месяц 28-летняя певица серьезно занялась собой и восстановила хорошую физическую форму. Ее 44-летний спутник Джейсон Травик также выглядел весьма эффектно, особенно в сравнении с заметно располневшим бывшим мужем Бритни, который также был недавно замечен прессой во время его отдыха в Майами. Певица активно работает над записью нового альбома - последним творением Бритни Спирс был альбом Circus, выпущенный в 2008 году.