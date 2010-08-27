«Zаклепки»: У нас очень сильная песня для «Евровидении-2010»!

На первом конкурсном дне девушки исполнили песню, с которой они впервые участвовали в национальном отборе два года назад. Напомним, что тогда «Zаклепки» заняли второе место после Светланы Лободы. «Time is up» - очень сильная песня, и она как раз в формате этого конкурса. - прокомментировали свой успех девчонки. И не смотря на то, что конкуренция на еврокастинге была очень высокая «Zаклепки» попали в тройку лидеров уступив Джамале и самой Верке Сердючке, а это, согласитесь, не мало!!! Игорь Лихута после прекрасного выступления «Zаклепок» отметил, что именно так должен выглядеть и звучать исполнитель, который будет представлять Украину на Евровидении. А Влад Багинский, музыкальный продюсер НТКУ, заявил, что для него «Zаклепки» лучше «Армии», которая выступала за несколько номеров до них. На сцене «Zаклепки» признались, что, не смотря на то, что на конкурсе уже третий раз, всегда выходят на сцену Евровидения как будто впервые. «Евровидение – это, прежде всего конкурс песни, поэтому удивлять людей у телеэкранов мы будем качественным музыкальным материалом и, конечно, идейными режиссерскими постановками».