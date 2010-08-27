Петр Дмитриченко: Я работал в шахте и получал копейки!

Петр Дмитриченко, победитель нашумевшего проекта «Шанс», не забывает о своем прошлом, более того, он гордится тем, что до того, как попал в шоу-бизнес, ощутил на себе все тяжести работы под землей. - Я работал в шахте, я не скрываю этого. Конечно же, я был необыкновенным шахтером, сумасшедшим даже. Когда я шел по шахте и пел – все знали, что это я, Петя Дмитриченко, из бригады ВШТ 870. Последний раз в шахту им. Фрунзе я спустился в 2001 году перед поступлением на эстрадный вокал. Кстати, в шахте я работал электрослесарем, - вспоминает Дмитриченко. Надо сказать, с 2001 года жизнь Петра кардинально изменилась. Именно нелегкий труд шахтера подтолкнул Дмитриченко выбраться на поверхность и получить высшее образование в Университете Луганска. Уже после того, как Петр превратил хобби в профессию, был телепроект "Шанс", роман с Наташей Могилевской, бронзовая премия на "Славянском базаре 2009". - Это миф, что труд шахтера оплачивается по достоинству, во времена, когда я работал, больше всего получали проходчики, которые шесть часов трудились в условиях сорокаградусной жары. Представьте себе, ты пашешь так в одних трусах и при этом теряешь несколько литров жидкости, а после смены еще два часа поднимаешься на землю, в общей сложности это десятичасовой рабочий день, без времени на дорогу домой, и в результате в конце месяца 3200 грн. Все еще находясь под впечатлением работы в шахте, Петр Дмитриченко написал новую песню, которую он всецело посвятил своей прошлой профессии. О своем новом хите под названием «Гимн шахтера» говорит так: - Эта песня в стиле театрального рока, она имеет патриотический посыл. Я хотел, чтобы как можно больше людей узнали о жизни шахтеров, а сами шахтеры гордились тем, какой вклад они делают в экономику Украины. "Даешь угля стране!!!", как поется у меня в песне - говорит Петр Дмитриченко.