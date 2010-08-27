Светлана Лобода побывала в Будапеште (Cмотреть ФОТО+ВИДЕО)

На днях самая эпатажная певица Светлана Лобода вернулась с Международного фестиваля «Sziget-2010» , который проходил Будапеште
Для Светланы фестиваль «Sziget» - это хорошая традиция. В этом году она посетила фестиваль уже в третий раз и была очень впечатлена атмосферой, качеством музыки и Будапештом. Фестиваль «Sziget» 18 лет назад начался как студенческая вечеринка и в результате превратился в крупнейшее музыкальное событие в Центральной Европе. В этом году на «Sziget» выступили такие легендарные группы как Iron Maiden, Madnes, Faithless, Gorillaz Sound System. Светлана Лобода вместе с друзьями прилетела в Будапешт в первый день фестиваля, и однозначным решением было принято жить прямо на территории фестиваля в палаточном городке.