Светлана Лобода побывала в Будапеште (Cмотреть ФОТО+ВИДЕО)

Для Светланы фестиваль «Sziget» - это хорошая традиция. В этом году она посетила фестиваль уже в третий раз и была очень впечатлена атмосферой, качеством музыки и Будапештом. Фестиваль «Sziget» 18 лет назад начался как студенческая вечеринка и в результате превратился в крупнейшее музыкальное событие в Центральной Европе. В этом году на «Sziget» выступили такие легендарные группы как Iron Maiden, Madnes, Faithless, Gorillaz Sound System. Светлана Лобода вместе с друзьями прилетела в Будапешт в первый день фестиваля, и однозначным решением было принято жить прямо на территории фестиваля в палаточном городке.

"Только поселившись тут можно ощутить всю атмосферу фестиваля"- делится впечатлениями Лобода. "Каких только личностей не встретишь в эти дни на улице! Тут и панк с "ирокезом" всех цветов радуги, и задумчивый хиппи с томиком Дилана под мышкой, и эмо-девочка с тщательно подведенными глазами и розовой челкой. «Sziget» уникальный в своем роде фестиваль. Самое ценное в нем -это свобода! Свобода песни, личности и поведения". Вернувшись с фестиваля, Светлана Лобода уже активно приступила к работе над своим новым видео на песню "Революция". Кто станет режиссером клипа пока остается тайной, но эксперты поговаривают, что "Революция" станет кардинальным поворотом в творчестве Светланы Лободы.{6}