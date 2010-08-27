Найк Борзов: Мне нравится быть вне времени

Мы встречались с ним в компании его старой панк-группы “Инфекция”, которая слишком качественно звучала для маленьких клубов и слишком сквернословила для больших. Найка эти условия не смущали. На панк-сцене (с которой начинал когда-то) он смотрелся так же органично, как и на любой стадионной. И чуть было не приобрел прозвище русского Питера Доэрти за необыкновенно поэтичные тексты (что большая редкость сейчас) и такую же манеру игры на гитаре. Но внезапно он решил добавить света в окружающий мир. На радиоволнах вдруг появился тот самый лиричный и радостный Найк Борзов, по которому уже лет десять скучала широкая публика. Новая песня “Тени и мерцания” с разбегу встает в один ряд со старыми хитами типа “Верхом на звезде”. Найк обещает, что еще в этом году мы увидим, будет ли в альбоме “Изнутри”, который сейчас готовится, что-то типа “Лошадки” или “Три слова”. Мы выяснили у него лично, какими судьбами произошло возвращение из панка в приличный мир. - Существует обидный миф, что вы как в 2002 году перестали выпускать сольные пластинки, так и исчезли со сцены. А теперь вот как будто из небытия возвращаетесь на большую сцену. На самом же деле все это время у вас кипела творческая жизнь. - Чтобы не объяснять тысячу раз, чем я занимался эти восемь лет, я решил сделать фильм об этом периоде, - говорит "МК" музыкант. - Там будет рассказано обо всем, что я делал: и о моем участии в спектакле Юрия Грымова “Нирвана”, и про разные сайд-проекты типа групп “Бобры-Мутанты”, “Инфекция”, и про аудиокнигу “Страх и отвращение в Лас-Вегасе” Хантера Томпсона, и о многом другом. Фильм будет называться “Наблюдатель”. Я хочу издать его как приложение к новому альбому. - Игровое кино? - Это автофильм. Полностью документальный, но с игровыми элементами, которые были отработаны в реальном времени - без раскадровки и репетиций. Грубо говоря, это закулисная съемка всего, что происходило со мной и вокруг меня. Снимал я сам, мои друзья, знакомые и люди, которых я даже не знаю. - Судя по названию пластинки, вы споете обо всем, что накопилось у вас внутри за все эти годы? - “Изнутри” скорее символизирует внутренний анализ того, что снаружи. Я в данном случае выступаю в роли Наблюдателя. Этот герой не совсем человек - это существо, которое имеет возможность быть в нескольких местах одновременно, путешествовать по разным измерениям, вписываться в различные истории или создавать их, может быть женщиной, мужчиной, собачкой, рекой или целой планетой - кем и чем угодно. Мой новый альбом “Изнутри” - это дневник Наблюдателя, посвященный нам - людям, живущим на этой планете. Размышления о самых простых ситуациях, в которых мы существуем, переживаниях, радостях. Альбом пропитан светлым романтизмом и теплыми вибрациями в отличие от “Занозы” - моей предыдущей работы восьмилетней давности, которая была несколько депрессивной. Уже давно в мире нарушена гармония хорошего и плохого - негатива намного больше. А сейчас, к сожалению, это стало уже нормой. Я с этим не согласен и решил поправить баланс своим новым альбомом. Не могу сказать, что на нем нет места грусти, но эта грусть светлая. - Вы с “Инфекцией” завязали окончательно или решили на время отложить этот проект? - На данный момент и в ближайшем будущем я меньше всего хотел бы заниматься “Инфекцией”. Мне кажется, что мы сказали все что хотели. - В “Инфекции” была девушка Юля, и она снялась в вашем новом клипе. Это как эхо из прошлого? - Юля моя девушка, поэтому она снялась в моем клипе. Там и дочь моя, Вика, снимается. Я люблю привлекать к своим проектам людей, которые никогда не занимались подобным, чтобы в результате было настоящее, не обремененное профессионализмом состояние. - Сейчас в моде мнение, что 10-е годы будут для России сродни 80-м. Вдруг панк опять войдет в моду? Может, и зря вы завязали с “Инфекцией”?.. - Мы оставили неслабое наследие за время нашего недолгого возвращения. Если вдруг вспыхнет революция, начнется анархия или что-то подобное, то все эти песни будут подняты людьми как гимны. Когда в 2006-м мы решили возродить группу, мы не планировали совершать переворот - мы просто хотели выразить свое отношение к тому, что происходит вокруг. - Послушаешь “Тени и мерцание” - так кажется, что за 10 лет с вами ничего не произошло. Вы делаете то же, что и тогда. Найк Борзов в таком константном виде, что, похоже, на вас не влияют никакие перемены ни в музыке, ни в мире. - На меня влияют перемены, я все чувствую, отслеживаю, общаюсь с живыми современниками больше, чем с мертвыми классиками. Но все-таки я больше люблю старый звук - и если в своих работах использую что-то современное, то очень аккуратно. Мне больше нравится быть вне времени.