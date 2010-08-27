Найк Борзов: Мне нравится быть вне времени

27 августа 2010, 13:28

Рок-музыкант Найк Борзов, казалось, окончательно прописался в многолюдных коридорах московского андеграундного панка.

Мы встречались с ним в компании его старой панк-группы “Инфекция”, которая слишком качественно звучала для маленьких клубов и слишком сквернословила для больших. Найка эти условия не смущали. На панк-сцене (с которой начинал когда-то) он смотрелся так же органично, как и на любой стадионной. И чуть было не приобрел прозвище русского Питера Доэрти за необыкновенно поэтичные тексты (что большая редкость сейчас) и такую же манеру игры на гитаре. Но внезапно он решил добавить света в окружающий мир. На радиоволнах вдруг появился тот самый лиричный и радостный Найк Борзов, по которому уже лет десять скучала широкая публика. Новая песня “Тени и мерцания” с разбегу встает в один ряд со старыми хитами типа “Верхом на звезде”. Найк обещает, что еще в этом году мы увидим, будет ли в альбоме “Изнутри”, который сейчас готовится, что-то типа “Лошадки” или “Три слова”. Мы выяснили у него лично, какими судьбами произошло возвращение из панка в приличный мир. - Существует обидный миф, что вы как в 2002 году перестали выпускать сольные пластинки, так и исчезли со сцены. А теперь вот как будто из небытия возвращаетесь на большую сцену. На самом же деле все это время у вас кипела творческая жизнь. - Чтобы не объяснять тысячу раз, чем я занимался эти восемь лет, я решил сделать фильм об этом периоде, - говорит "МК" музыкант. - Там будет рассказано обо всем, что я делал: и о моем участии в спектакле Юрия Грымова “Нирвана”, и про разные сайд-проекты типа групп “Бобры-Мутанты”, “Инфекция”, и про аудиокнигу “Страх и отвращение в Лас-Вегасе” Хантера Томпсона, и о многом другом. Фильм будет называться “Наблюдатель”. Я хочу издать его как приложение к новому альбому. - Игровое кино? - Это автофильм. Полностью документальный, но с игровыми элементами, которые были отработаны в реальном времени - без раскадровки и репетиций. Грубо говоря, это закулисная съемка всего, что происходило со мной и вокруг меня. Снимал я сам, мои друзья, знакомые и люди, которых я даже не знаю. - Судя по названию пластинки, вы споете обо всем, что накопилось у вас внутри за все эти годы? - “Изнутри” скорее символизирует внутренний анализ того, что снаружи. Я в данном случае выступаю в роли Наблюдателя. Этот герой не совсем человек - это существо, которое имеет возможность быть в нескольких местах одновременно, путешествовать по разным измерениям, вписываться в различные истории или создавать их, может быть женщиной, мужчиной, собачкой, рекой или целой планетой - кем и чем угодно. Мой новый альбом “Изнутри” - это дневник Наблюдателя, посвященный нам - людям, живущим на этой планете. Размышления о самых простых ситуациях, в которых мы существуем, переживаниях, радостях. Альбом пропитан светлым романтизмом и теплыми вибрациями в отличие от “Занозы” - моей предыдущей работы восьмилетней давности, которая была несколько депрессивной. Уже давно в мире нарушена гармония хорошего и плохого - негатива намного больше. А сейчас, к сожалению, это стало уже нормой. Я с этим не согласен и решил поправить баланс своим новым альбомом. Не могу сказать, что на нем нет места грусти, но эта грусть светлая. - Вы с “Инфекцией” завязали окончательно или решили на время отложить этот проект? - На данный момент и в ближайшем будущем я меньше всего хотел бы заниматься “Инфекцией”. Мне кажется, что мы сказали все что хотели. - В “Инфекции” была девушка Юля, и она снялась в вашем новом клипе. Это как эхо из прошлого? - Юля моя девушка, поэтому она снялась в моем клипе. Там и дочь моя, Вика, снимается. Я люблю привлекать к своим проектам людей, которые никогда не занимались подобным, чтобы в результате было настоящее, не обремененное профессионализмом состояние. - Сейчас в моде мнение, что 10-е годы будут для России сродни 80-м. Вдруг панк опять войдет в моду? Может, и зря вы завязали с “Инфекцией”?.. - Мы оставили неслабое наследие за время нашего недолгого возвращения. Если вдруг вспыхнет революция, начнется анархия или что-то подобное, то все эти песни будут подняты людьми как гимны. Когда в 2006-м мы решили возродить группу, мы не планировали совершать переворот - мы просто хотели выразить свое отношение к тому, что происходит вокруг. - Послушаешь “Тени и мерцание” - так кажется, что за 10 лет с вами ничего не произошло. Вы делаете то же, что и тогда. Найк Борзов в таком константном виде, что, похоже, на вас не влияют никакие перемены ни в музыке, ни в мире. - На меня влияют перемены, я все чувствую, отслеживаю, общаюсь с живыми современниками больше, чем с мертвыми классиками. Но все-таки я больше люблю старый звук - и если в своих работах использую что-то современное, то очень аккуратно. Мне больше нравится быть вне времени.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять