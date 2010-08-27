До премьеры шоу «Украина слезам не верит» осталось два дня

Чего ждать от этого проекта зрителям? Правила Напомним, что команда проекта все лето искала для шоу самых ярких претендентов. Перед отборочной комиссией стояла непростая задача. Ведь, по условиям, участники должны обладать сразу тремя талантами – вокальным, танцевальным, а самое главное – актерским. На умение претендента перевоплощаться на кастингах члены жюри обращали внимание в первую очередь. Ведь победитель шоу получит уникальную возможность стать звездой кино! В качестве приза ему достанется главная роль в лирической комедии. Музыку и песни для нее напишет композитор, творческий продюсер шоу «Украина слезам не верит» Константин Меладзе! Участники После всех туров кастингов, тщательных просмотров и прослушиваний, а также бурных обсуждений отборочная комиссия выбрала из всех претендентов 13 счастливчиков. Это те ребята, которые уже точно будут участниками проекта. Еще шесть кандидатур остаются под вопросом. Члены жюри, несмотря на все дебаты, так и не смогли выбрать из этих претендентов трех участников. И решили, что выбор должны сделать зрители. Именно от их голосования будет зависеть, кто из шести претендентов останется в шоу. Фильмы Имена и участников, и кандидатов мы узнаем только после старта проекта. Придется запастись терпением. Ведь сначала создатели шоу покажут, как проходили кастинги. В фильмах (их будет четыре) создатели шоу познакомят зрителей с самыми яркими претендентами, их надеждами и мечтами. Расскажут о том, как проходили прослушивания в Риге и Минске. Поделятся подробностями интернет-кастинга. И только в четвертом фильме (мы увидим его 19 сентября) будут названы счастливчики! Жюри Зато состав жюри шоу «Украина слезам не верит» уже известен. Оценивать вокал будет певица Ани Лорак, пластику – хореограф Евгений Папунаишвили (зрители помнят его по украинской версии шоу «Танцы со звездами»). Ну а советы, похвалу и критику в адрес актерского мастерства участники услышат от знаменитой «Мэри Поппинс» - актрисы Натальи Андрейченко. Ведущие Поддерживать участников будут известные ведущие Нового канала – Маша Ефросинина, Сергей Притула и Александр Педан. Каждому из них в шоу предстоит «курировать» определенный жанр. Маша Ефросинина будет «отвечать» за танцы участников, Александр Педан – за их вокальные номера, а в «зоне ответственности» Сергея Притулы – актерские миниатюры. Только цифры За время кастингов команда проекта: • провела на прослушиваниях 84 часа, • проехала 3,5 тысячи км • по Украине возила с собой в автобусе 3 т техники • чаще всего на кастингах кандидаты исполняли песню «Чарівна скрипка», монологи Голохвастова, Прони Прокоповны, жены Сталкера и отрывок «Тюремное танго» из фильма «Чикаго». • было выпито 5, 5 тыс. литров воды. Смотрите шоу «Украина слезам не верит» на Новом канале с 29 августа по воскресеньям в 20.00!