Солистка группы «Пара Нормальных»: «Рядом с Артемом мне комфортно и спокойно» (ФОТО)

14 часов на заброшенном спорткомплексе советской эпохи находилась съемочная группа режиссера клипа Александра Образа, участники "Пара Нормальных" Анна Добрыднева и Артем Мех, 200 человек массовки и несколько десятков журналистов. "История любви" - это первый клип дуэта "Пара Нормальных" в новом составе. Именно здесь, на съемочной площадке, ребята впервые официально заявили прессе о том, что Иван Дорн покинул группу и теперь "Пара Нормальных" - это Анна Добрыднева и Артем Мех. Напомним, что Артем Мех - молодой исполнитель, известный благодаря участию в популярном телешоу "Фабрика Звезд - 3" - с недавних пор стал новым солистом дуэта, опередив немалое количество конкурентов, мечтавших оказаться на его месте. На пресс-брифинге во время съемок Аня Добрыднева поделилась впечатлениями от работы со своим новым партнером: "Знаете, с появлением Артема в группе появилась гармония. Рядом с ним мне комфортно и спокойно. И, конечно же, Артем не просто приятный парень - он очень талантлив и трудолюбив, и я уверена что его ждет большое будущее". Артем впервые в жизни оказался на съемках клипа, но несмотря на это держался очень профессионально и схватывал задания режиссера на лету. Александр Образ, несмотря на усталость, остался очень доволен съемочным процессом: "Это моя первая работа с группой "Пара Нормальных", но результат превзошел все ожидания - я получил большое удовольствие от сотрудничества с Аней и Артемом и уверен, что клип получится таким, как мы хотели. Артем впервые снимался в клипе, но великолепно держался в кадре и очень старался. Отдельное спасибо хочу сказать ребятам из массовки. Надо признать, я очень волновался перед началом съемок, ведь в этот раз для участия в массовых сценах пригласили фанатов группы, а не профессиональных актеров, и я боялся, что никто не придет. Как оказалось - совершенно зря, потому что у "Пара Нормальных" действительно очень много преданных поклонников. Спасибо всем, что приехали и что оставались с нами до утра до победного конца". "История любви" - это музыкальная история о самых главных поисках в жизни каждого человека - поисках своей второй половины. У каждого - своя история любви, и никто не знает, как долго продлятся его поиски. Однако сдаваться нельзя, потому что рано или поздно каждый человек найдет себе пару - совсем как "Пара Нормальных" Аня и Артем. {7