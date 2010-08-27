Тамерлан подрался с Алёной Омаргалиевой (ФОТОрепортаж)

Все мучения Алёны были не спроста – таким образом Тамерлан, будучи мастером спорта по дзюдо и победителем многих соревнований по различным видам борьбы, преподал подруге урок самообороны. Алёна давно просила Тамерлана научить её некоторым приёмам защиты, которые могут придать девушке уверенности в опасных ситуациях. Наконец, выкроив свободные полдня исполнители отправились в спортзал. Тамерлан, который посвятил профессиональному занятию дзюдо и самбо 11 лет жизни, с радостью вспомнил боевую юность. А вот Алёна, как оказалось, дралась впервые в жизни. Но, не смотря на это, училась быстро – движения подхватывала на лету и четко повторяла удары. Тамерлан продемонстрировал девушке несколько эффективных приёмов самообороны – защитные стойки, захваты, удары в болевые точки, броски через бедро, через спину и броски с падением – весь набор приёмов, дабы чувствовать себя уверенно в любой ситуации. В завершение урока, Тамерлан провёл небольшой мастер-класс по дзюдо – борьбы, в основе которой лежит единение духа и тела. Исполнитель не раз эффектно перекрутил Алёну, продемонстрировав известный всем из боевиков приём «мельница» и другие фортели в стиле дзюдо. - Несомненно, девушка должна уметь постоять за себя, ведь случаются разные жизненные ситуации. Но я ярый противник того, чтобы девушки в одиночку ходили по городу в тёмное время суток! Я стараюсь никогда не оставлять Алёну вечером одну и всегда провожаю до дома после концертов и репетиций, мало ли что, - рассказал Тамерлан, - но навыки самообороны могут пригодится в самые неожиданные моменты, поэтому лучше быть с ними ознакомленным. Тем более, теперь, когда я научил её некоторым приёмам дзюдо, она лучше понимает спортивную сторону моей натуры. А ведь в музыкальном дуэте, понимание превыше всего!