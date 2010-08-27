Победитель конкурса «Евровидение-2009» тайно прилетел в Киев! (ФОТО)

Причину прилета в Украину Александр не озвучил. Украинский менеджмент артиста в лице Яны Прядко рассказал, что Рыбак решил отдохнуть в Украине от постоянных концертов и съемок несколько дней. В свою очередь, ему была организована небольшая экскурсия по достопримечательностям столицы. Больше всего Рыбаку запомнился Андреевский спуск, где Александр купил несколько сувениров. Певец долго выбирал какую с национальных вещиц приобрести и остановил свой выбор на двух глиняных зверюшках: слоне и лошадке, изначально назвав их «свиньей» и «крокодилом». Напомним, что Александр уже много лет живет в Норвегии, что, в свою очередь, дало трещину в его знании русского языка, что иногда выглядит очень забавно. Но, главное, что Александр не сдается. Перед отъездом домой, артист попросил его украинского менеджера купить к следующему прилету певца несколько книг на русском языке. Кто знает, может, уже совсем скоро Александр Рыбак порадует своих славянских поклонников новым русскоязычным синглом!