Алиса из Страны Чудес – на побегушках у Мерил Стрип (ФОТО)

По мнению многих, у героини блистательной Мерил Стрип, той самой, которую, согласно слухам, изгнали из ада за невыносимый характер, есть реальный прототип – редактор журнала U.S. Vogue Анна Винтур. Говорят, что многие представители модного бизнеса из-за этого не рисковали принять участие в звездных камео, чтобы не испортить отношений с влиятельной Энн. Это негласное табу нарушил Валентино. С другой стороны, в виде компенсации, многие дизайнеры предоставляли свою одежду и аксессуары для фильма. Хотя и не бесплатно, за одно только ожерелье Миранды заплатили 100 000$. По просьбе режиссера Дэвида Фрэнкела, сценаристы Миранду сделали менее коварной, чем в оригинале. - Знаете, что самое обидное? Если речь идет о мужчине, который знает, чего он хочет, все считают его гением, - замечает Мерил Стрип. - А если о женщине, подобной моей героине, - ее расценивают, как жуткого тирана. Провинциалка Андреа приезжает в Ньюй-Йорк с мечтой стать репортером. А пока устраивается младшей ассистенткой главного редактора, легенды мира моды и главной стервы этого же мира Миранды Пристли. Ее бояться все и стоит ли удивляться, что незатейливая Андреа – тоже. Она встает на опасный путь – от обычной девушки, у которой раньше жители подиума вызывали смех и иронию - к потенциальной пока еще маленькой стерве, готовой жертвовать другими ради своей карьеры. Сперва в небольших проступках, когда совесть кажется еще чистой, но этим самым готовя себя к чуть большим шагам, которые могут быть шагами через трупы… Готовясь к роли Стрип читала Винтур и мемуары другой легенды Vogue – редактора Дианы Вриленд. Кстати, около 40% туфель, который носила актриса, в основном – от Prada. «Алиса в стране Чудес» - Энн Хэтуэуэй – ужасно боялась первых съемок со Стрип. Она неделю работала вольнонаемной ассистенткой в неком аукционном доме, чтобы прочувствовать свою роль. Первая фраза, которой встретила Мерил Стрип свою напарницу: «Я думаю, Вы идеально подходите на эту роль, и я очень рада, что мы будем работать вместе». Правда, после Стрип добавила, что это была первая и единственная приятная фраза, которую Хэтэуэй от неё услышит. Актриса даже членов съёмочной группы держала на расстоянии - таков у нее принцип работы. Cмотрите в воскресенье, 29-го августа в 20.15 на канале «1+1»