Премьера! «Интерны» - на выход! (ФОТО)

29 августа 2010, 10:17

31-го августа зрителей «1+1» ожидает сплошное веселье во главе с актером, режиссером, сценаристом и священником Иваном Охлобыстиным - премьера медицинского ситкома «Интерны».

Надо сказать, что Иван ситкомы откровенно не любит. Не считает их здоровым явлением. Если еще сериалы он даже некоторые смотрит и уважает, как качественное явление, то на ситкомы его расположение не распространялось. И до «Интернов» пока что соглашался только на большое или интересное кино, как «Царь», «Мама, не горюй», или на кино по собственному сценарию, как «Даун Хаус» и «ДМБ». Если бы не команда проекта и не режиссер Максим Пежемский, Охлобыстин вряд ли бы согласился на участие в подобном жанре. После того, как он прочитал сценарий, к которому у него не возникло претензий, и познакомился с автором идеи и продюсером Вячеславом Дусмухаметовым, Иван согласился. - Роль мне понравилась, я понял, в какую сторону гнуть, - рассказывает Иван. - К своему крайнему изумлению, будучи сценаристом, я не нашел, что в их конструкции нужно переделывать. И мне понравилось, что это такое новое жанровое обретение – между классическим сериалом и ситкомом. Волшебный литературный материал. Океан юмора и при этом нотка добрая есть. Сценаристы – врачи, они тему эту знают изнутри, любят ее. Я это чувствую, когда читаю тексты. Очень деликатное и пиететное отношение к самой профессии. Роль у Охлобыстина действительно колоритная – неуживчивый, бесцеремонный, желчный доктор Быков, которому прощается многое за то, что он – лучший диагност и терапевт клиники. Но однажды главврач больницы решает усложнить его и без того насыщенную жизнь, поручив ему быть руководителем четырех выпускников медвуза, проходящих у них интернатуру. Тем более, что один из интернов – сын главврача, красавчик Глеб, что уже вызывает у Быкова раздражение, а другой – девушка Варя, чей пол крайне не устраивает наставника. Кроме того в команде – прямолинейный и недалекий Семен Лобанов, а также «отличник» Борис Левин. Они еще не врачи, но их уже можно ставить в идиотский ситуации. Чем Быков все время и занимается на пару со своим другом венерологом Купитманом. А ведь день начинался так хорошо - вывел человека из клинической смерти, пофлиртовал с медсестрой и поругался с главврачом… И тут в его жизни появились четыре интерна. Правда, им еще надо пережить хотя бы первый день под руководством Быкова… - Что касательно теоретической части, то ничего кроме паники у меня медицина не вызывает, – говорит Иван Охлобыстин. - Произносить все эти термины - гломерулонефрит, например, просто беда! ужас! А что касается практики. Я же, во-первых, сын врача. И папа мне всегда говорил, что из меня хороший врач получится. Ну и в жизни я могу и трахею проткнуть ручкой, если вы вдруг подавитесь, не дай бог, конечно. И горчичники умею ставить, и банки, и шину могу наложить, и от отравления пищевого спасти. После 60-ти серий начну принимать детей, наверное. Хотя принимать детей я и так умею. Я на всякий случай - вдруг Оксанку разопрет раньше времени - как-то прочитал брошюру "Молодая мать", где все написано, что и как надо делать при родах – Учу тексты по методу из курса «Сценической речи» – выделяю в слове все согласные и несколько раз произношу его без гласных, - рассказывает Кристина Асмус (интерн Варя Черноус) - Получается еще сложнее, но слово почему-то запоминается! Еще способ – утром встаешь и, пока собираешься или чистишь зубы, выкрикиваешь все эти слова – тахикардия, асистола, пневмония. Приходишь на работу уже в нужном настроении и все слова помнишь! Для съемок сериала отведен огромный павильон на территории бывшего завода. Лекарства в кадре настоящие. Медицинская аппаратура - тоже, часть ее взята в аренду, часть - списана. Коньяк, который стоит в кабинете венеролога Купитмана, - настоящий. Но когда Купитман употребляет в кадре, то пьет подкрашенный чай, а не спиртное. Иногда чай даже не успевал остыть, поэтому в некоторых сценах, если приглядеться, можно увидеть, как Купитман пьет из запотевшей рюмки. «Страшный человек! Нельзя к нему спиной поворачиваться. Он может клизму в сонную артерию воткнуть!» - Быков.

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