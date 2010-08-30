Лера Козлова устроила секс-игры в бассейне (ФОТО)

Видео на песню "Безопасный секс" обещает стать предельно откровенным, некоторые сцены, возможно, удивят и шокируют зрителей. Повзрослевшая талантливая артистка предстанет перед зрителем в несколько неожиданном амплуа. Привыкшие к образу юной, немного дерзкой, немного застенчивой девушки-подростка, поклонники, будут весьма поражены превращением Леры в прекрасную, страстную, раскованную юную женщину. "В клипе присутствует большое количество откровенных и даже интимных сцен - рассказывает певица.- Сперва, я была немного скованной, и чувствовала неловкость, ведь для меня это первый опыт. Очень много для того чтобы я смогла психологически расслабиться, сделали мои коллеги и друзья. Они не переставали напоминать мне, что я актриса, что я прекрасна, и что у меня все получится! Потому что нет ничего прекраснее любви, во всех ее проявлениях. Отдельное спасибо хочу сказать, моему партнеру по клипу. Он вел себя как настоящий джентльмен, проявляя чудеса такта и терпения. И при этом, ему, каким-то чудом, удавалось создать вокруг меня атмосферу покоя и защищенности, как будто мы с ним одни в целом мире, а вокруг нет никакой съемочной группы". После всего вышесказанного, остается только ожидать премьеры клипа, которая обещает быть в самом скором времени. Напомним, что продюсированием певицы занимается Юрий Бардаш и его компания KRUZHEVA Music.