Джордж Клуни превратился в наемного убийцу (Смотреть ВИДЕО)

Среди наемников Джек настоящий мастер. Но после очередной неудачной операции в Швеции и гибели любовницы главный герой триллера решается на последнее задание, о чем и сообщает своему связному Ларри. Задание связано с изготовлением оружия. Киллер тайно поселяется в итальянском городке, затерянном в горах. Он наслаждается тишиной в дали от смертельной опасности перед опасным заданием. Герой Клуни не улыбчив, постоянно отжимается от пола, демонстрируя при этом завидный в его возрасте торс, а его спину украшает стильное тату. Неожиданно для себя он сближается с местным священником отцом Бенедетто и влюбляется в красавицу Клару, роль которой исполняет дочь дочь Микеле Плачидо - Виоланте. При этом мистер Баттерфляй, как называет его новая возлюбленная, собирает и разбирает автоматическое оружие и сосредоточенно осматривает местность из бинокля. Впрочем, иногда герою Клуни случается не только стрелять да отжиматься, но и обнимать обнаженных девушек. "Американца" снял Антон Корбайн - фотограф и клипмейкер, переквалифицировавшийся в режиссера, и дебютировавший музыкальной драмой фильмом "Контроль". По признанию Корбайна, хоть сам он и не киллер, но с героем "Американца" у него много общего - взять хотя бы работу на чужбине. Как пишет "Комсомольская правда", главным коньком в этой картине стало стильное изображение. Как всякий режиссер, Корбайн готов искать в своей работе множество глубинных смыслов - кто бы мог ожидать от коллекционера пластинок и фаната Joy Division такого понимания поэзии огнестрельного оружия, кое он демонстрирует своей новой работой.