Лама: «Я відкрила в собі жінку»

30 августа 2010, 13:47

Якщо хтось сумнівається в автентичності псевдоніма співачки Лами, то, як каже вона сама, це було вирішено ще при її народженні.

Адже її прізвище – Дзеньків, а «дзен», як відомо, посідає важливе місце у східній філософії. Гуцулка з народження, а нині прихильниця східних практик, Лама вважає, що в цьому бурхливому світі зуміла віднайти гармонію душі й тіла. Зараз співачка працює над новим альбомом і готується до туру на його підтримку. Майбутньою політичною кампанією вона не цікавиться, натомість радить усім займатися тантричними танцями й знаходити в собі внутрішні ресурси… Ламо, восени, як правило, в усіх починається новий виток діяльності. А як у вас? Зараз ми записуємо альбом і готуємося до всеукраїнського туру на його підтримку. А ще після зйомок кліпу на пісню «Тримай» я почала займатися тантричними танцями. Кліпмейкер Алан Бадоєв запропонував саме таку ідею, тобто емоції, почуття, які є в цій пісні, треба було передати через тантричний танець. Тож тепер це моє велике захоплення. Що таке «тантричний танець»? Тантра – це поєднання. Немов нитка… Стан, що прийде. Тобто відбувається розширення. Знаєте, це схоже на плетіння: із ниточки з’являється все більше й більше, можна сплести килим. Про це можна говорити як про свою свідомість. Наприклад, народжується дитина, спочатку вона не мислить, як доросла людина... Коли починаєш вникати в цю філософію, то розширюєш свою підсвідомість настільки, що починаєш бачити світ в інших кольорах. Або сприймати його таким, яким він є, і насолоджуватися ним. А тому життя стає багатограннішим. У тантричному танці ти через тіло виражаєш те, що відчуваєш, усі свої почуття. У кліпі ви танцюєте з надзвичайно вродливим чоловіком… Це Артур Арчибас. Нещодавно він пішов з Оперного театру, і так сталося, що перша його вагома зйомка відбулася зі мною. Наш танець ніхто не придумував, у ньому немає спеціальних постановочних рухів, це цілковита імпровізація. А вас не ревнують через такі відверті тантричні дотики? Звісно, є, напевно, якісь внутрішні ревнощі, але це все в межах. Інколи хочеться, щоб ревнували. Чому б ні? Узагалі, образ співачки Лами асоціюється з чимось східним і навіть езотеричним. Ви медитуєте? Медитація – це робота уяви, коли ти заходиш у себе всередину й звідти уявляєш, наприклад, яка твоя голова. Це робота над кожною чакрою – над чакрою голови, шиї, грудей, живота, і так до самого низу. Ти заходиш в неї і починаєш працювати – уявляєш, як у тебе проникає світло. Таким чином відбувається самоочищення. Навіть можна навчитися зупиняти біль. Чесно скажу, у вас такі проникливі гуцульські очі. Може, справа зовсім не в чакрах? Звісно, у мене це з дитинства в крові, адже я народилася в Івано-Франківську. Гуцульські танці подібні до шаманських. Це все якось так змішано, адже мої батьки тривалий час працювали в гуцульському ансамблі пісні й танцю. Тож з дитинства я ходила в гуцульських вишитих сорочках, знала всі обряди. У дитинстві ким хотіли стати? Я і в лижній школі вчилася, і балериною мріяла бути, і фігуристкою, і кіноактрисою. Тобто все це було пов’язано з творчістю. Але після того, як у 1990 році школяркою я побувала на концерті Бон Джові в Німеччині, зрозуміла, що хочу бути тільки співачкою. Ви навіть збиралися вступати в консерваторію. Можливо, зараз були б відомою піаністкою... Були такі наміри після музучилища. Але потім я передумала. Для мене це стало неактуальним. Ким я могла бути після закінчення консерваторії? Десь викладати музику. Мені це було нецікаво. Я пішла до тата, в гуцульський ансамбль, співати у хорі академічним голосом. Потім був івано-франківський гурт «Магія». А в 2000-му я переїхала до Києва. Підкорення столиці, здається, відбулося не так швидко… Ми винаймали житло, було дуже важко, грошей не вистачало. Ось, напевне, тоді в мене чи не єдиний раз у житті була депресія. Я шукала себе. Там, в Івано-Франківську, все було так гарно, круто – концерти, автографи. Саме тоді я почала писати тексти пісень, до цього писала лише музику. Чому ви обрали сценічний псевдонім «Лама»? Коли в мене була депресія і коли я ще не була Ламою, Бог мене звів з тибетським лікарем. Він і філософ, і справжній хірург. Тоді працював завідувачем відділу реабілітаційного центру. Тривалий час робив операції, а потім вирішив, що можна й без операцій обходитися. Почав займатися тибетською медициною. Саме в цей період я і познайомилася з ним. Він навчив мене і медитувати, і зцілювати себе. Я дуже захопилася цим. А потім треба було якось назвати групу. Тож це ім’я має для вас особливий сенс? У моєму житті завжди так відбувається, що вся інформація, яку я отримую, приходить з інших матерій – як думка. Я починаю це робити необґрунтовано. Чому Лама, наприклад? Я не знаю, чому. Вже потім почала розуміти, звернула увагу на своє прізвище – Дзеньків. «Дзен» – знаєте, що таке? Це окрема філософія, окреме вчення в тибетській культурі. Я почала цікавитися різними філософіями – тибетськими, індійськими. Стала вегетаріанкою, багато медитувала. Згодом прийшло розуміння, що таке «Лама». Тому себе так і назвала. Зараз читаєте духовну літературу? Прочитала кілька книжок Далай-лами, зокрема «Мистецтво, як стати щасливим». Дійшла висновку, що мені не потрібно спеціально читати мантри, аби зрозуміти, як стати щасливою. Я просто знайшла ключ до розуміння, як зробити так, щоб і душа, і тіло були у гармонії. Наприклад, коли надворі погана погода, я просто заварюю ароматний чай і запрошую до себе друзів… Скажіть, а тантричні танці якось вплинули на вашу жіночність? Коли я брала у вас інтерв’ю кілька років тому, ви були в джинсах і «кенгурушці». А зараз ви у короткій сукні й на підборах… Останнім часом я відкрила в собі жінку. Якусь ніжність, привабливість. Напевно, тантричні танці теж допомогли. Адже вони розкривають внутрішні ресурси, якісь глибинні моменти, про які я, можливо, і не знала. Це дуже схоже на тантричний секс. Можливо, не всі наші читачі знають, що це таке… Тантричний секс – це духовний секс. І така взаємодія може бути не тільки в дотиках, а навіть у розмові, коли ти сидиш і просто розмовляєш. Чи коли сидиш і дивишся в очі, проникаєш у свідомість людини, відчуваєш щось неймовірне, таке високе, блаженне. В тобі відкриваються новий світ, нове бачення, нові відчуття. І коли ви кохаєтесь, то по-іншому все відчуваєш. Стаєш більш сексуальною, більш привабливою. І партнер дивиться на тебе зі здивуванням, відкриває для себе щось нове. А як щодо материнських інстинктів? Чи не поглинає кар’єра співачки цю вашу сутність? Ні, я про це думаю. Звісно, що відчуваю материнські інстин¬кти, але знаю, що в моєму житті це відбудеться трохи пізніше. Зараз я відкрила для себе новий світ і хочу насолодитися ним, а не поринати одразу в материнство. Із розмови я розумію, що у вас є друг серця. А штамп у паспорті вас хвилює? Все, що придумано людьми, не природою, мене не хвилює. Мене не хвилюють якісь суспільні закони, штампи, якісь канони суспільства взагалі – що має бути так і отак. Мені це байдуже. Наприклад, стосовно моди чи стилю. Я завжди вдягаюся чи щось роблю так, як хочу. Я ніколи не підпорядкована чужим думкам. Я вільна та щаслива з того, що для мене неважливі ні фінансові моменти, ні інші. Можливо, тому, що є гроші, а от коли їх бракує... У мене не багато грошей. Їх вистачає тільки на те, щоб записати альбом. Узагалі, наші артисти, на відміну від іноземних, не можуть нормально заробити на альбомі чи в турі. Тому що в нас немає шоу-бізнесу. Тут кожен викручується як може. У нас не працює концертна індустрія, немає достойних музичних видань... Щоб потрапити на обкладинку журналу, треба або завагітніти, або вийти заміж, або ще щось таке зробити. Люди цікавляться не так музикою, як тим, з ким ти спиш, що їси, що п’єш. Коли до вас прийшло кохання? Кохання в мене вже давно, ще з Франківська. Що ви цінуєте в чоловіках? Насамперед – людські якості. Чесність, порядність, відвертість. Для мене важливо, щоб людина була особистістю. Не за статусом. Просто вона повинна мати харизму, стрижень. Людина має бути послідовною, виваженою, адекватною. Як ви вважаєте, в артистів може бути щасливе сімейне життя? Може. Я, наприклад, не уявляю щасливого сімейного життя без вдалої кар’єри. І кар’єра для мене також нічого не значить без коханої людини, без дітей. Це повинно поєднуватись. Від чого могли б вилікувати вже зараз? Могла б навчити медитації. Медитація – узагалі лікувальний процес. Вона лікує духовний світ, вирішує усі проблеми. Могла б також бути чудовим гримером. Коли ще створювали команду, навчилася цього, тож для кліпів і фотосесій гримуюся сама. Ви шукаєте себе в інших культурах та духов¬них практиках. А що у нашій українській культурі є для вашого серця рідним і дорогим? Узагалі, люди є дорогими. Це ніби візуальний момент, який дійсно підкреслює Україну, Гуцульщину. Українські обряди – я ж їх усі бачила з дитинства, мама з татом у гуцульському ансамблі їх демонстрували, і це було як обличчя усього народу. Кухня українська мені подобається. Тобто все те, що є в мені. Це не є набутим, це те, що в моєму корінні, і воно нікуди не дінеться.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять