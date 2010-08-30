Елизавета Боярская попала в плен (ФОТО)

Так в нацистской Германии называли насильственно угнанных в Рейх для работы на гитлеровских предприятиях жителей Восточной Европы и СССР. В главной роли снялась Елизавета Боярская. Идея снять художественную картину о жизни остарбайтеров родилась у режиссера Елены Немых, когда она работала над документальным фильмом «Рабы для диктатур». - Меня зацепила история одной женщины. Ее угнали работать на заводе «Фольксваген» в 17 лет, - рассказала Елена Немых. - Там она познакомилась с голландцем и полюбила его. А после освобождения они договорились, что встретятся в ее день рождения в 12 часов на Красной площади. Женщина каждый год приходила в назначенное время. И уходила ни с чем - парня не пускали в Россию. Встретились они, будучи глубокими стариками. Оказалось, тема сложная, в России она поднимается редко, - продолжает Елена, - В Советском Союзе местное население принимало остарбайтеров в штыки. Говорили: «Мы тут голодали, а вы там прохлаждались». Понятно, что во время войны снабжение было очень плохое, а некоторым попавшим на работы, особенно если к какому-нибудь богатому фермеру, перепадало иногда больше. Девушек, вернувшихся на Родину, называли немецкими подстилками. Верили, что эти люди - предатели. А ведь после войны у остарбайтеров была возможность уехать - восстанавливать Бельгию, Францию, Америку, предложений было много. А уехали единицы, большинство вернулись на Родину. О сериале: Это история о жизни девушки, попавшей в немецкий плен и оказавшейся затем в Германии на принудительных работах. Муся Растопчина (Елизавета Боярская) , младшая из трёх дочерей московского профессора Василия Растопчина, в начале лета 1941 года был полна радужных надежд. Она только что окончила школу, поступила в театральное училище (об актёрской профессии она всегда мечтала), в её жизни появилась любовь в лице юноши Мити. Казалось бы, всё в жизни будет прекрасно. Но вот одна за одной на семью Растопчиных стали обрушиваться беды. Сначала был арестован отец семейства, Василий Растопчин. Буквально на следующий день началась война. Митя сразу же записался в добровольческое ополчение и ушёл на фронт. К осени 1941 года ситуация ещё более усложнилась - в находящейся под угрозой захвата Москве почти не осталось продовольствия, так что Муся с мамой вынуждены были искать в подмосковных деревнях хоть какую-то еду в обмен на свои старые вещи. Во время такого «продовольственного рейда» Муся попала в плен к фашистам, и ее вместе с тысячами других девушек отправили в Германию. А когда она вернулась из плена, соотечественники девушку приняли в штыки. {6} Смотрите сериал с понедельника по пятницу в 22:30, по одной серии на телеканале «Интер».