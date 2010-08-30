Юлия Кавтарадзе из группы «NikitA» отдохнула в Таиланде (ФОТО)

И только под конец лета Юля Кавтарадзе решила осуществить свою давнюю мечту и отправилась в Таиланд. Поезда выдалась невероятно экстремальной и эмоциональной – певица попробовала традиционный тайский массаж и …поцеловала змею! «К змеям в Таиланде особое отношение – их здесь существует множество разновидностей, многие из которых ядовитые», - рассказывает Юля. «Тайцы считают, что поцелуй змеи приносит удачу и процветание в бизнесе, поэтому целоваться с питоном мне было совсем не страшно». Юля Кавтарадзе утверждает, что тайский массаж никакого отношения к сексу не имеет: «Это древнее искусство расслабления и удовлетворения как тела, так и духа», - говорит Кавтарадзе. Певица даже выучила несколько слов на тайском: «Санук» - удовольствие, «Сулай» - красота, «Сабай» - классно», - рассказывает певица. «Больше всего меня поразило жизнерадостность и добродушие местных жителей. Странно не улыбаться, будучи в Таиланде! И это абсолютно искренне. Тайцы концентрируются на позитивных моментах жизни, живут сегодняшним днем, не упускают ни единой возможности посмеяться, покушать и поглазеть на что-то красивое!» Конечно же, не обошлось без экскурсии по древним буддистским храмам: «90% населения – буддисты. При чем «буддизм» у тайцев даже не религия, а философия жизни. Очень многие европейцы становятся буддистами, посетив в Таиланде потрясающие храмы и пообщавшись с тайцами», - рассказывает Юля.