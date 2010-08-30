Руслану Сеничкину пришлось перестроиться ради «Сніданка з 1+1»

30 августа 2010, 16:19

С новым сезоном, начиная с 30-го августа в утренний эфир буднего дня «1+1» возвращается информационно-развлекательная программа канала - «Сніданок з 1+1».

С новыми лицами, с новыми рубриками, с неизменным позитивно-информационным настроением и – в прямом эфире! Теперь желать «Доброго ранку!» украинским зрителям будет новый ведущий Руслан Сеничкин, а также неизменная Лидия Таран, ведущая утренних выпусков новостей. Три часа, которые оптимизируют утро зрителей всех возрастов и интересов: три выпуска новостей для тех, кто держит руку на пульсе, мультфильмы для детей, которые с утра не хотят кушать кашу без анимации, утренние сериалы, музыкальные клипы для любителей музыки, прогноз погоды и кулинарная страничка. Очаровательная мама большого семейства Маричка Падалко теперь будет вести свою рубрику для мам в рамках утренней программы. При помощи профессиональных педиатров и неонатологов, используя свой личный опыт, она попытается ответить на 36 самых важных вопросов, которые волнуют молодых родителей. Если приготовление завтрака для вас – слишком обременительное занятие, то у специалистов кулинарной страницы есть идеи, как вкусно, качественно и быстро создать себе яства за считанные минуты. Теперь для вас готовит новый шеф-повар – француз Стефан. В «Афише» можно будет узнать новости мира музыки, театра и кино. Каждый день будет освящен с точки зрения истории – чем он знаменателен. В студии программы будут появляться гости, зрители увидят спецвыпуск «Светской жизни» с Катей Осадчей, узнают – кто сегодня считается «Человеком дня», смогут поиграть в прямом эфире в «Квест» и посмотрят еще раз сериал «Интерны». Как говорит команда проекта, их слоган: «Мы создаем новый день!». И теперь этот новый день во многом зависит и от Руслана Сеничкина. Руслан, вы – ранняя пташка? Нет!!! Я – абсолютная сова. Спать ложусь часа в четыре утра. Делаю все что угодно, только не сплю. Если график позволял, утро у меня всегда начиналось в десять утра. Так что сейчас как-то придется психологически перестроиться, настроить себя на ранние подъемы. Эфир-то «Сниданка» прямой! Вы до этого вели новости, а стиль одежды новостийщика достаточно строг. В отличие от ведущего утренней развлекательно-информационной программы. Вы легко сменили имидж? Мне даже не пришлось ничего менять. Это мой стиль в жизни. Я в реальности одеваюсь в стиле «Сніднка», костюмы не ношу по определению. Вот это – точно не моё. Но там где надо быть строгим, где этого требуют определённые обстоятельства, я могу быть таковым. Потому что есть какие-то общепринятые, нормальные человеческие правила, которым следует следовать и не быть белой вороной. Иногда, конечно, это не очень полезно.

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