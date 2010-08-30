Диана Арбенина: Отец моих детей - бизнесмен!

Как считает певица, это самое прекрасное, что случилось в ее жизни. Но поскольку беременность Диана скрывала до последнего, а мужчины, претендующего на роль отца, рядом с ней не наблюдалось, появление на свет двойняшек обрастало мифами. Писали, например, что рок-дива решилась на искусственное оплодотворение от неизвестного донора. Кто на самом деле отец ее детей и как она ощущает себя в роли мамы, Диана рассказала в эксклюзивном интервью журналу «Атмосфера» — Диана, сейчас у вас сумасшедшая жизнь молодой мамы, которая сидит сразу с двумя младенцами и при этом умудряется писать песни, давать концерты. Вы, наверное, разрываетесь между работой и домом? — Радостно у меня это происходит. Я не отдаю себе отчета в том, какое огромное количество работы прибавилось. Все воспринимается легко. Слава Богу, что они у меня родились. Потому что жизнь уже заканчивалась: в определенном смысле я сделала все, что хотела и что было нужно. И мои детишки мне эту жизнь подарили. Я им благодарна. Нет никаких трудностей, несмотря на то что очень много забот. — И вы согласны, что самое важное в жизни женщины — это родить ребенка? — Конечно. Нет ничего важнее. И второй момент — наш долг перед родителями. Став мамой, ты совершенно по-другому начинаешь относиться к ним. Понимаешь, как важно их беречь. — То есть вы осознанно пришли к тому, что вам нужна семья, дети? — Что касается семьи, на все воля Божья. Это относится и к детям — я же не могу запланировать, когда забеременею. И то, что их будет двое, меня повергло в шок. Никто такого не ожидал. Хотя у нас в семье уже рождались двойняшки: у папиной двоюродной сестры был брат-близнец. Он умер во время войны. Кстати, и папина сестра, и ее брат были рыжие. Я сейчас присматриваюсь к Теме: по-моему, у него все-таки рыжеватый цвет волос. — Они с Мартой похожи? — Мне кажется, нет. Хотя друзья утверждают, что похожи. Хорошо, что это девочка и мальчик. Двух мальчиков или двух девочек было бы сложнее растить. Я бы их постоянно сравнивала. А так все четко: мальчишка и девчонка. — Вы-то кого хотели? — Я — мальчика. Я всегда знала, что у меня будет сын по имени Артем. Но, когда гинеколог мне сказала, что будет двойня, я чуть не умерла и стала плакать. От счастья, конечно, потому что не ожидала такого расклада. А медсестра в американской клинике, где я рожала, узнав, что у меня мальчик и девочка, радостно воскликнула: “Бинго!” У них игра такая есть — там надо, чтоб все числа совпали. — Почему вы поехали рожать в Америку? — Случайно получилось. У нас выходил альбом “Армия-2009”. Я отыграла презентацию, поехала в Штаты, и у меня случилось небольшое кровотечение. Я все время боялась, что не смогу выносить детей. Все-таки тридцать пять лет — это не двадцать пять. И когда мне сказали, что лучше обратно не лететь, я осталась. — Это какая-то специализированная клиника, где звезды “размножаются”? — Нет. На самом деле мне абсолютно претит избранность. Мне нравится наблюдать жизнь, как она есть. И всех этих звездных заскоков я не понимаю. Вся эта “инкубация” — это даже как-то глупо. Я гостила во Флориде у друзей и там легла в больницу. Даже сама за руль села и поехала рожать. — Ваши дети — граждане Америки? — У них двойное гражданство. Пусть сами решают, когда станут совершеннолетними. Мне главное, чтобы они здоровенькими росли. Я вот думаю, с чего прикорм начать. Сама на творог налегаю. Кальций в нем. Мне друзья говорят: молодец, правильно. У детей уже зубы полезли. В четыре с половиной месяца у Темы “проклюнулись” два нижних. А у Марты — Мартиши, как мы ее зовем, — недели две назад. Она во всем идет за ним. Тема ведь старший брат — родился раньше на три минуты. Стоим мы с Темой у зеркала, и вдруг я чувствую — он стал кусать меня в предплечье и чем-то царапать. Я думаю: что же он взял себе в рот? Мамаша! Как будто не понимаю, что в четыре месяца ребенок еще ничего не может взять себе в рот. И тут до меня доходит: зубы! Я как закричу! Все сбежались, стали смотреть. А Тема такой радостный, столько ему сразу внимания. — Кто вам сейчас помогает? — Семья. Никто, к счастью, за это время меня не бросил и не оставил. Начиная с человека, которого я люблю, и заканчивая музыкантами, с которыми я работаю. Мой папа (он такой у нас пессимист, но считает, что реалист) говорит: “Ну все! Коллектива не будет”. Я спросила: “Почему?” — “Ты полагаешь, они тебя дождутся?” Я ответила: “Конечно!” И они дождались. Все вернулось на круги своя, просто прибавились два маленьких человечка. Моя мама бросила работу и стала к нам часто приезжать. Должна же у детей быть бабушка! — А няня? — Няня, конечно, тоже есть. Без нее не обойтись. Их же двое, плачущих малышей. С одним справиться — мне на раз. Будете рожать — приводите, отлично воспитаю. (Смеется.) А если два ребенка, тут даже два человека ничего не успевают. Одно приготовить, другое… Покормить, искупать, погулять, спать уложить. В какой-то момент я замечаю, что могу умыться только в четыре часа дня, потому что у меня просто нет на это времени. Им же нужно еще внимание уделить, чтобы они поняли: у нас тут в мире тоже хорошо, а не только у мамы в животе. Но они понимают — улыбаются уже. — Вы сказали, что рядом с вами любимый мужчина. Он отец ваших детей? — Конечно, я же не от святого духа родила. — Я просто читала, что вы воспользовались ЭКО. — Обо мне много всего интересного пишут… Знаете, в таких случаях мне всегда жалко мою маму. Она умудряется верить всей этой ерунде, которую читает в Интернете, несмотря на то что сама журналист. Начинает волноваться, звонить мне. Хотя в последнее все реже. Видите, как благоприятно сказалось на ней рождение внуков. — Иногда ЭКО — единственный выход для людей, которые не могут зачать ребенка… — На самом деле я очень хорошо отношусь к искусственному оплодотворению. Если возраст или здоровье не позволяет забеременеть традиционным путем — почему нет? Мама родила моего брата в тридцать семь лет. Сама, понятное дело. Тогда об ЭКО никто не слышал. — Отец ваших детей — кто он? — Не музыкант! Бизнесмен. И, слава богу, не связан с музыкой. Я думаю, муж и жена не должны быть людьми одной профессии. Мои родители оба были журналистами, и пожалуйста — развелись. Нужно все-таки отдыхать друг от друга, должна быть сфера своих интересов. — Где же вы со своим бизнесменом познакомились? — В Америке, случайно. Познакомили друзья. Причем я его не запомнила, и, более того, он меня тоже. Потому что он был пьяный и ничего не помнит. (Смеется.) А потом мы приехали на гастроли, и нас вторично познакомила подруга, которая была организатором концерта. — Он поклонник группы “Ночные снайперы”? — Нет, не поклонник. И опять-таки слава богу! Потому что у нас все музыканты в группе (за исключением басиста) конкретно обжигались на фанатках. Эти девицы их попросту использовали. Я своих ребят очень люблю, и мне хотелось их обидчиц живьем в землю зарыть. Надо видеть человека, а не образ на сцене. Любить того, кто рядом с тобой в жизни, — гораздо тяжелее. — С любимым живете на две страны? — Нет, он переехал в Россию. Отвык уже, правда, от наших реалий. Он русский, но долго жил в Штатах. Сейчас ему многое кажется диким. Но ничего, дело не в реалиях. Он же к конкретному человеку приехал. А бизнес можно делать, не отходя от кассы. Заметьте, я не рекламирую онлайн-банки. (Смеется.) — Как вам кажется, ваши отношения — всерьез и надолго? — Мне бы хотелось, чтобы все это было надолго, тем более что появились дети, которые дают очевидную константу в жизни. С другой стороны, я очень четко понимаю, что жизнь моя не закончилась. И если нужно будет сделать какие-то серьезные шаги, резко повернуть, я это сделаю. Детям ведь нужна веселая, счастливая мама. Но если говорить о сегодняшней ситуации — мне сейчас настолько хорошо, что хотелось бы, чтобы все оставалось так, как есть. — Как любимый воспринял новость о том, что станет отцом? — Как и положено нормальному мужчине. С ужасом. (Смеется.) На самом деле трения у нас возникли конкретные. Я же говорила, что хочу двоих пацанов. И когда он это услышал, произошла ссора. Он сказал: “Не смей так говорить. Одним из двух должна быть девочка”. Так что Мартиша — это обожаемый ребенок. — Ваш дом изменился с появлением детей? — Безусловно, начиная с того, что теперь есть детская, которой, разумеется, в доме не было даже в проекте, и заканчивая садом: в нем появился загон для Робеспьера, моего сенбернара. Правда, гулять по нему он не любит, поэтому выпускаем его в сад ночью, когда дети уже спят. А еще у нас есть флагшток на восемь флагов. Я завела традицию привозить их из тех стран, где бываю. Если поедете по шоссе и увидите дом с флагами — это мой. Так вот, после рождения детей мы оставили только российский и американский (где родились дети). Вместо других повесили детские. На одном изображен скворечник, на другом — мальчик, на третьем — девочка и мальчик держатся за руки. И когда мы гуляем с детьми, я им показываю: это флаг нашего дома, а это Мартиша и Артемка..