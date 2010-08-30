Сериал «Маргоша» возвращается! (ФОТО)

30 августа 2010, 17:01

С 31-го августа в эфир «1+1» возвращается «Маргоша»! Новый сезон, новые истории, новые отношения и – старые знакомые.

Теперь нет ничего невозможного и нет ничего такого, что не могло бы произойти с героиней Марии Берсеневой! Потому что третий сезон – это сезон без правил, без ограничений по формату и без лицензионного сценария. Сюжет аргентинского сериала «Лалола», который адаптировали для нашего экрана российские сценаристы, завершился вместе со вторым сезоном «Маргоши». И теперь в редакцию «Мужского журнала» возвращается Эльвира Мокрицкая, а секретарша Люся подумывает о свадьбе. На авансцену возвращается герой Эдуарда Трухменева – Гоша, а Зимовский снова плетет интриги. В третьем сезоне «Маргоши» ожидайте самых невероятных сюжетных поворотов. Мария Берсенева: В самом конце работы над вторым сезоном уже проскакивала информация о том, что на этом ничего не завершиться и, в отличие от аргентинского оригинала, история продолжиться. В принципе, ни для кого это не стало неожиданностью. Проект яркий, рейтинговый. Все, конечно же, хотят продолжения. Единственное, чего боялись и мы, и зрители - чтобы это не было затянутая, высосанная из пальца история. Но стоило прочитать сценарии новых эпизодов – даже начальные, самые первые серии третьего сезона, и стало понятно, что зря мы волновались. Поскольку этот сезон – уже полностью наша версия, то есть, если первые два были адаптацией Аргентины, то сейчас наши сценаристы пишут, не ориентируясь на предшественников. И они уже так поднатаскались, что я считаю, блестяще адаптировали Аргентину на наш сегодняшний день. Могу сказать, что наши ребята делают продолжение ничем не хуже, пишут очень интересный, очень захватывающий сюжет. И это будет – единственное, что я могу сейчас сказать – это будет тоже очень ярко, очень смешно, с юмором, злободневно, динамично и будет интересно – это я обещаю! Виктория Лукина: Я смотрю «Маргошу» и как зритель, и как участник. И люблю ее. И, по-моему, конец второй части был немножко сжат, скован, непонятен для зрителя: ну а как, а что? – В общем, ничем не закончился. Даже как-то обидно. Хочется, чтобы мы довели до конца эту историю, довели до красивого завершения, чтобы у всех осталось очень хорошее впечатление о сериале. Я уверена, что третий сезон намного интереснее, нежели второй. Потому, что первый был очень ярким, это было все достаточно новое. Второй немножко подрастянули, а третий – это же наша версия, русская. Мы идём впереди планеты всей! Я уверена в том, что пишут наши сценаристы. И сейчас, на данном этапе мы имеем очень интересное развитие событий, неординарное. Вообще, скажу честно, всего, что у нас происходит, просто не ожидаешь! Когда читаешь сценарий, уже перестаешь понимать, как могут развивать события дальше. Думаю, что зрителю это будет интересно. И он будет ждать каждую серию, как в первом сезоне. Тогда было интересно – превратиться ли Марго обратно в Гошу или нет? Во втором зритель, по-моему, ничего не понимал до самого конца. А с третьим сезоном мы сами не знаем, чем он закончится. Для нас это тоже будет новостью, как и для зрителя. Но я думаю и уверена, что всё будет красиво. Я хочу этого. Джульетта Казакевич: В первом сезоне все было очень захватывающе и замечательно, все было интересно. Во втором, согласно западному формату, моя героиня Эльвира исчезает из истории, но наши сценаристы ее вернули. И здесь, в третьем сезоне, не скажу, что нечего играть. Есть. Не скажу, чтобы Эльвира сильно изменилась. Она какая была – такая и осталась. Владимир Стержаков: Я Вам скажу такую вещь: не перестаю удивляться всем поворотным сюжетам «Маргоши». И вы представить себе не можете, как я люблю всех актёров, которые снимаются в этом сериале! У меня в первый раз в жизни такое, что на протяжении уже не первого года фактически ежедневной работы, каждый день приятно всех видеть. Это происходит только от большой любви ко всем актёрам! У меня такого в жизни никогда не было, чтобы не было ни одной склоки, чтобы не было ни одного конфликта. Так не бывает! Но так есть на «Маргоше».

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