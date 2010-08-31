Вячеслав Бутусов: Я регулярно хожу в церковь

В его «Наутилусе» поработали за все время более трех десятков человек, но Вячеслав помнит каждого из них. Сам он сейчас живет уединенно, и встретить знаменитого музыканта можно только на концертах его новой группы «Ю-Питер». – Сейчас время отпусков. Где вы обычно отдыхаете? – Основное условие – море или океан, - рассказывает "Собеседнику" музыкант. - Моя семья тратит деньги на отдыхе очень активно, направо и налево. К концу отпуска другого выхода, как уезжать, у нас просто не остается. Но плевать на деньги! Главное, вся нервная система на заграничном, именно заграничном море сразу начинает отдыхать. Не нужно «включать защиту». Не нужно выстраивать стеклянную капсулу, маскироваться под тренера бейсбольной команды. Не нужно выбирать, куда идти и куда не идти, и вообще, какими тропами ходить. Тебя здесь никто не знает… – Часто вспоминаете то время, когда поклонники носили «Наутилус» в буквальном смысле на руках – от стадиона в гостиницу? – Я вспоминаю «Наутилус» как большое романтическое приключение. И чем дальше, тем с большим чувством благодарности. Во всей этой эпопее было много интересного, веселого, забавного и полезного. – В одном из интервью вы говорили, что вам стыдно за песню «Шар цвета хаки». За какие еще песни вам стыдно? А за какие – нет? – Мне по большому счету за многие вещи стыдно, за весь мой «розовый романтизм». Но вот, например, совсем не стыдно за песню «Я так любил». – И сейчас у вас, как я понимаю, на первом месте любовь – любимая жена Анжелика, любимые дети… – Да, мы всей семьей живем в Пушкине Царскосельском. Я вообще человек, склонный к уединению. Мы никуда особенно не ходим. Вот только в церковь регулярно, в Знаменскую церковь, прихожанами которой являемся. – Чем занимаются ваши дочери и сын? – Анна, старшая, уже самостоятельная, живет в Москве. Дочь Ксения учится в Санкт-Петербургском университете, Софья ходит в школу, а пятилетний Даниил пока не обременен никакими науками и заботами, поэтому его мнение – самое чистое и самое главное в нашей семье. Вообще семья – основа всего. – А какие-нибудь развлечения себе и детям позволяете? В кино, например, ходите? – Кино я люблю, но в кинотеатры хожу все реже и реже, хотя дети все же привлекают к зрительскому процессу. Последнее, что посмотрели в кинотеатре – фильм Терри Гильома «Воображариум доктора Парнаса». – А ведь было время, когда вы сами писали музыку к кино. – Да, очень плодотворно поработали когда-то с Алексеем Балабановым в фильме «Брат». Кстати, с Балабановым я бы еще поработал, но наше дальнейшее сотрудничество в большей степени зависит от Алексея. А сам бы я сейчас с радостью снял какой-нибудь мультик о любви! – Так в чем же дело? Не сомневаюсь, это будет прелюбопытная история! – Тут же еще финансовый вопрос стоит, не все так просто. – Неужели среди ваших фанатов нет миллионеров? Обратитесь за помощью к ним. Или вы к нашим скороспелым богачам относитесь с отвращением? – Да почему? К богатым я скорее отношусь с любопытством, ведь богатство – это не только деньги и роскошь. Это и состояние души. – А какие самые дорогие подарки вы делали своей жене Анжелике? – Я вообще подарки делать все время забываю. Но когда вспоминаю, обязательно делаю. Основным моим подарком является то, что я не запрещаю близким покупать все, что их душе угодно. – Во времена ранней молодости вы и сами любили пофорсить, носили неожиданные, яркие вещи, цепи, высокие сапоги… – Видимо, период «павлинизации» закончился. Мы наигрались в рок-н-ролльных героев и пришли к тому, что чем проще, тем лучше. – Вячеслав, а вы когда-нибудь сочиняли песни во сне? – По-моему, нет. А в последние годы, к великому счастью, я вообще перестал видеть сны… Пишу постоянно, записываю сочиненное на том, что под рукой. Хотя считаю своим долгом заявить: фиксировать что-либо вовсе не обязательно. Творчество – это такой процесс промывания собственных мозгов. Еще я сейчас пишу прозу, рисую. С одной стороны, писательство – это мое отдохновение от рутины, так же как и рисование, с другой – целенаправленная подготовка к мультипликационной деятельности, которая, по моему мнению, включает в себя все эти элементы сочинительства: музыку, литературу, рисование и прочее. – Как вы общаетесь с внешним миром? Интернет, ТВ, мобильник? – Читаю немногочисленные письма в электронной почте. Телевизор смотрю редко, в основном канал «Культура» или про природу. – При вашей, пусть даже не такой бурной, как раньше, гастрольной жизни важно поддерживать себя в достойной физической форме. Что в этом смысле предпринимаете? – В какой-то момент понял, что нужно менять образ жизни. Месяц потратил на то, чтобы заставить себя делать по утрам физические упражнения. Физзарядка, долгие пешие прогулки – надежный способ для борьбы с депрессиями. Регулярно – один раз в неделю – хожу в баню. По утрам ем кашу, много каши! Чего и вам советую.