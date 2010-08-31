Андрей Джеджула подружился с главным злодеем японских фильмов (ФОТО)

Актер, прославившийся в Голливуде тем, что переиграл всех самых кровавых якудза, известен по таким картинам как: «Мортал комбат», «Перл-Харбор», «Герои», «Битва драконов», «Последний император» и др. Оказывается, японская знаменитость часто гостит в Киеве, но все свои визиты старается скрывать от прессы. Правда, когда Кэри Хироюки-Тагава за беседой с Андреем Джеджулой узнал, что тот является известным украинским телеведущим и ведет популярное ток-шоу «Первый поцелуй» на КІSS Fm, то в свой следующий визит напросился стать гостем радиоэфира. - Знакомство с Кэри Хироюки-Тагава стало для меня приятной неожиданностью, - делится Андрей Джеджула. – Я смотрел все фильмы с его участием. Он очень позитивный и простой в общении. А мне, как ведущему – большая честь взять интервью у голливудского актера. После обеда Джеджула и Хироюки-Тагава обменялись визитками в надежде на скорую встречу.