Телеведущая Ольга Фреймут: В Италии очень спокойно и красиво (ФОТО)

– Мы прилетели, взяли машину напрокат и поехали по северу Италии. Побывали в Милане, Флоренции, Вероне, Генуе и других городах, – рассказывает про свой маршрут Оля. По словам ведущей, больше всего ей понравилось в Милане. В город она с друзьями приехала на выходные. Людей практически не было. Так что удалось спокойно погулять по улочкам и посмотреть на архитектуру. Конечно, удержаться от шоппинга известная модница не могла.– Буквально в нескольких километрах от Милана расположены целые города дизайнерских магазинов. Можно купить вещи с хорошими скидками. Так что я обновила свой гардероб. Особенно приятно было покупать Trussardi или Armani со скидкой в 60%.Поездка во Флоренцию для ведущей «Подъема» стала «научно-познавательной». – Я побывала в галерее Академии изящных искусств. Конечно же, поразили работы Боттичелли и Микеланджело. Минут 20 стояла возле статуи Давида… – делится впечатлениями Оля. Из романтических воспоминаний – это Верона. Там Фреймут побывала возле Дома Джульетты, построенном еще в 13 веке. Этот дом принадлежал роду Даль Каппелло, который стал прообразом семьи Капулетти из пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».– Мне повезло побывать возле балкончика, на котором Джульетта ждала Ромео. Там еще есть стена, на которой можно оставить любовные «записки». Я тоже это сделала.Итальянская кухня, по словам Оли, пришлась ей не по вкусу. А вот перед местным мороженым и кофе устоять ведущая не смогла. – Я вообще мороженое не люблю. Но в Италии оно совсем другое. Я сейчас за ним очень скучаю… И, конечно, кофе. Так, как итальянцы варят кофе, наверное, больше никто не варит. Кроме того, Оля с интересом наблюдала за местными жителями.– Интересно наблюдать за тем, как пожилая пара, например, гуляет по набережной. Как одета женщина, у которой обязательно укладка, макияж, а на ушах - клипсы. Как идеально выглажена рубашка ее мужа. Как они за руки держатся. Для меня это было показательным. Даже захотелось в Италии провести свою старость. Там очень спокойно и красиво. Едва вернувшись из отпуска, Оля тут же отправилась в командировку в Швейцарию, из которой вернулась только сегодня (в понедельник). Как прошла рабочая поездка, какие впечатления Оля привезла из нового путешествия, зрители узнают уже завтра утром. Ведущая обо всем расскажет в студии «Подъема». Смотрите «Подъем» на Новом канале по будням в 7.00