Катя Царик вышла замуж (ФОТОрепортаж)

Церемония бракосочетания состоялась во львовском Доме ученых, здесь когда-то снимались сцены для киноленты «Д'Артаньян и три мушкетера». Невеста приехала на шикарном ретро автомобиле – красно-белом кабриолете Peugeot, 39 года выпуска. Причем, молодожены соблюли все свадебные традиции – жених увидел невесту в белоснежном платье за несколько минут до торжества. Когда Катя вошла в зал, гости ахнули. «У меня нет слов, - только и смог выговорить счастливый жених Юрий Король. – Я знал, что ты прекрасна, но в этом наряде просто меркнет все вокруг». После заветных «да» и обмена кольцами заплакали все, кроме молодых. «Я не понимала, что происходит, обычно в таких случаях плачут невесты, - признается Катя Царик. – А тут все мамы, сестры утирают слезы, а я спокойная, как удав!» Когда молодожены услышали все поздравления, к ним подошел представитель дома ученых, и сказал, что в виде исключения, они могут пройти в золотую библиотеку, чтобы там сфотографироваться. «Туда никого не пускают. Там очень красиво, я даже посидела в золотом кресле, в котором отдыхал Иоанн Павел ІІ, во время своего приезда во Львов в 2001 году», - призналась режиссер. Свадебное празднество продолжилось в одном из львовских ресторанов. Свой первый танец супруги Король танцевали под несменный хит Louis Armstrong It's a Wonderful World, который, кстати, заменил им и вальс Мендельсона. А вот огромный свадебный торт гости и молодые ели уже на второй день – не смогли осилить слишком много еды за один вечер. Сразу же после сладкого стола, супруги Король оправились в аэропорт – медовый месяц они проведут, путешествуя по Европе.