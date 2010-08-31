Леру Кудрявцеву и Сергея Лазарева спас друг Николая Баскова (ФОТО)

Вот и на этот раз Лера и Сергей неожиданно сорвались в Испанию, решив, что было бы здорово провести несколько дней за границей. Для романтического вик-энда пара выбрала Барселону, но, поскольку отъезд был спонтанным, забронировать гостиницу и договориться об автомобиле они до отлета не успели. «Обычно перед поездкой я тщательно выбираю отель. Смотрю в Интернете фотографии интерьера, территории, - рассказывает Лера. – И поэтому лететь просто так, «в никуда», было немного страшно. Но мы махнули на все рукой и решили: будь что будет, разберемся на месте». Однако испытывать неудобства, связанные с поиском отеля Лере и Сергею не пришлось, им помог счастливый случай. Едва они вышли в холл испанского аэропорта, как к ним подошел молодой человек, представившийся другом Николая Баскова. «Артур, так звали друга Коли Баскова, живет в Барселоне. Он узнал нас с Лерой и подошел спросить, как мы долетели, все ли у нас в порядке. Мы поделились волнениями, что не успели заранее забронировать отель и сейчас придется искать подходящий, - рассказывает Сергей Лазарев. – На наше удивление, Артур предложил взять все хлопоты с размещением на себя и буквально за час нашел нам отличный отель. Огромное ему за это спасибо». В Барселоне Лера с Сергеем провели всего несколько дней, так как плотные рабочие графики обоих не позволяли надолго расслабиться. Тем не менее, Лазарев и Кудрявцева говорят, что отлично отдохнули, загорали на пляже, катались на катамаранах и даже успели устроить краткий рейд по бутикам, во время которого Лера не смогла устоять перед туфлями Dsquared и платьем Dolce&Gabbana.