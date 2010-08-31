Влад Дарвин собрал украинских звезд на ГОА PARTY (ФОТО)

По этому случаю Влад превратил «Olmeca Plage» в настоящий райский уголок Индии: девушки и юноши в традиционных индийских одеяниях, раздающие печенья с предсказаниями гостям, огненное шоу, зажигательные сцены из индийских кино-мюзиклов на мониторах под гигантским шатром «Olmeca Plage», запуск «фонариков желания» в ночное небо, - все это создало эффект моментальной телепортации на Гоа. Не обошлось и без сюрпризов: Влад Дарвин специально для ГОА PARTY привез из Индии священную корову, которая настолько покорила всех присутствующих золотыми рогами, цветастой попоной и кротким взглядом, что от желающих сфотографироваться с индийской гостьей не было отбоя. Не секрет, что именно песня «Гоа» стала заглавной песней уходящего лета, и, конечно, изюминкой ГОА PARTY стала презентация видеоклипа Влада Дарвина, снятого на эту песню. Целых восемь месяцев кропотливой работы понадобилось режиссеру видео Степану Сибирякову и его команде, чтобы создать на экране удивительный мир стихий воды и воздуха. Яркие образы и впечатляющая компьютерная графика клипа произвели незабываемый эффект на зрителей, и овации после просмотра видео не стихали еще долго. К восторгу всех присутствующих, песня «Гоа» прозвучала вслед за клипом еще раз, но уже в живом исполнении - в рамках концерта группы Darwin. Во время песни на сцене к Владу и музыкантам присоединился индийский танцевальный коллектив, и экзотический танец шести девушек в бело-красных сари, звенящих золотыми украшениями, создал на вечеринке непередаваемое романтическое настроение. Вслед за «Гоа» Влад исполнил совсем новую песню «Йога или спирт», строчка из которой и даст название его дебютному альбому, а также порадовал хитами «Radiobrachialis»., «Вселенная», «Армани» и «Амстердам», под которые эпатажная дива Монро, в прекрасном легком сари, не удержалась и пустилась в пляс… Также на ГОА PARTY Дарвина были замечены Alyosha, Алан Бадоев, Oksi, Татьяна Воржева, Макс Барских, Лавика, генпродюсер «Business Radio Group» Владимир Смирнов, Антон Мухарский и Снежана Егорова, группа «NoraLasso», директор «Friends Production» Алексей Гончаренко, Мария Бурмака, генпродюсер MTV-Украина Андрей Уренев и многие другие известные персоны отечественного шоу-бизнеса.