Алина Гросу и Алан Бадоев сняли клип в вагоне метро (ФОТО)

Съемки нового клипа певицы на песню «Прости меня, моя любовь» проходили ранним утром в прошедшие пятницу и субботу на улицах еще спящего Киева. Режиссер Алан Бадоев хотел связать чистоту и нежность первого рассветного, почти что осеннего солнца, и образ юной певицы, переживающей расцвет нового возраста, нового этапа в своей жизни и чувствах. Клип «Прости меня, моя любовь» стал своеобразным продолжение историй, показанных Бадоевым в клипах «Мокрые ресницы» и «Мелом на асфальте». В новом клипе зрители увидят многих знакомых героев первых двух музыкальных роликов, которые вместе с Алиной повзрослели за последний год, и теперь готовы поделиться новыми историями, а также новых персонажей, которые попали в клип Алины Гросу. Как и два предыдущих, этот клип поднимает еще одну подростковую проблему и повествует о том, как трудно молодому человеку выбрать жизненные приоритеты и может ли любовь спасти от роковых ошибок Съемки проходили на Набережной, перронах станции метро «Днепр», в вагонах метро. Ранние пассажиры были весьма удивлены, наблюдая съемочный процесс. Случился на съемочной площадке и незапланированный дождь, но он лишь добавил романтики в кадре и, благодаря этому, в клипе появилась еще одна красивейшая сцена. Клип выйдет на экраны в сентябре.