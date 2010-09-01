Первый представил новые музыкальные проекты (ФОТО)

С нового сезона на Первом будет выходить "Звездное утро", хит-парад "Национальная двадцатка" и главный проект года – национальный отбор на "Євровидение-2011". "Программа о жизни шоу-бизнеса не только украинского, но и заграничного, – это "Звездное утро". Каждое воскресенье в 11 часов наши красавицы покажут вам эксклюзивные, наиболее интересные шоу-бизнесу новости. И всему, что происходит на экране, будет дана критическая оценка. Этот проект делается вместе с продакшн-студией "Бони и Клайд». Программа "Национальная двадцатка" – это "злой хит-парад". Такого в эфире Первого Национального еще не было. В этой программе много фишек – это и ведущие Игорь Посыпайко и диджей "Кіss FM" Ирина Чемпион, и сурдоперевод клипов украинских исполнителей, и неординарные критические подводки. Конечно, главный музыкальный проект года на Первом – "Евровидение-2011". 12 сентября на Первом можно увидеть фильм о конкурсе "Евровидение" в ретроспективе участия в нем Украины. А 19 и 26 сентября – фильмы о кастингах, которые недавно состоялись и на которых выбирали полуфиналистов. И уже 3 октября начнутся прямые эфиры. Ведь с 1 октября положением про конкурс разрешено оглашать песни, которые будут участвовать в "Евровидении", – рассказал о новых проектах заместитель генерального директора НТКУ Валид Арфуш. Более детально о проекте "Евровидение-2011" рассказал один из ведущих Тимур Мирошниченко: "После жеребьевки 35 полуфиналистов, мы разделим их на пять групп по 7 участников в каждой. Каждую программу будет выбывать по два участника, одного будет выгонять жюри, другого – зрители. Таким образом, следующий этап – 25 участников, и до конца года останется 15 финалистов. Отбор на "Евровидение-2011" – это не талант-шоу. Это единственный проект в Украине, который гарантирует суперприз, - поездку на "Евровидение". И именно такие гарантии победителю дает Первый Национальный". Также на презентации речь шла о Детском "Евровидении-2010" и представительнице от Украины Юлии Гурской. Теперь Юля работает над вокалом и постановкой номера. По словам Валида Арфуша, Национальная телекомпания активно приобщается к судьбе маленькой звездочки, которая в этом году будет выступать от Украины. В ближайшее время с помощью Первого Национального будет отснят клип для Юлии Гурской на песню "Самолет", которая прозвучит 20 ноября в финале Детского "Евровидении-2010" в Минске.