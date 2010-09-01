Татьяну Догилеву экстренно госпитализировали (Cмотреть ВИДЕО)

Известная актриса Татьяна Догилева была госпитализирована во вторник вечером в одну из московских больниц с резкой болью. Почувствовав недомогание, Татьяна Анатольевна вызвала скорую. Прибывшие врачи поставили предварительный диагноз: приступ аппендицита. Актрису срочно доставили в больницу и провели обследование, которое не подтвердило первоначального диагноза. По мнению медиков, сильная боль в животе была вызвана острым панкреатитом, более известным как воспаление поджелудочной железы. Женщина, известная своим сильным характером, при поступлении в больницу, по словам медиков, держалась стойко. Внимательно выслушивала врачей, никак не выдавая волнения и послушно выполняя все рекомендации специалистов. И лишь в редкие моменты глаза Татьяны Анатольевны предательски принимались блестеть от нахлынувшей слезы... В среду Татьяне Анатольевне предстоит еще ряд обследований. А пока она будет оставаться под наблюдением врачей в клинике. Татьяна Догилева - народная артистка России, режиссер, актриса театра и кино. Популярна и любима миллионами зрителей по ролям в таких фильмах, как "Вокзал для двоих", "Отцы и дети", "Блондинка за углом", "Покровские ворота" и многих других. Снялась также в сериалах: "Участок", "Люба, дети и завод", "Моя прекрасная няня".