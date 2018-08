Лобода болеет за «Шахтер» (Смотреть ВИДЕО)

На минувших выходных "Донбасс Арена" отмечал годовщину со дня открытия. На матч "Шахтер" - "Ильичевец" пришло посмотреть более 50 тыс. зрителей. Все жаждали победы горняков и, безусловно, ребята не подвели! По случаю праздника организаторы сделали настоящий подарок всем присутствующим - сольный концерт самой эпатажной и энергичной артистки Светланы Лободы. Свой первый выход артистка начала с песни, которая открывала арену год назад в этот раз интерпретированную под Loboda style — We will rock you! «В Лиге чемпионов должны играть только чемпионы, а Чемпион в нашей стране только один, и это – команда «Шахтер», - чем вызвала бурные овации болельщиков и гордые аплодисменты самих игроков ФК "Шахтер". После победного матча восторженная публика начала требовать Лободу на сцену. Эффектно появившись на мини-каре, с флагами шахтера под гул Арены, Лобода с командой начали свой сольный концерт. Во время выступления артистка активно общалась с публикой, а фанаты, чтобы заполучить долгожданный автограф снимали одежду и бросали ее в ноги Лободе. «Состоялся мой первый сольный концерт на стадионе, где присутствовали более 50 тыс. человек. Передать словами это сложно. На песне «Be my Valentine» включились боковые поливалки газонов. Мы решили в них искупаться. Думала, нас разорвет от эмоций! Микрофон к чертям, а вот энергии черпнули на всю оставшуюся жизнь! Глаза моей команды так еще никогда не горели», - поделилась впечатлениями артистка. Во время самого матча Светлана в VIP ложе активно болела за "Шахтер". А после матча от имени руководства "Донбасс Арены" и ФК "Шахтер" в знак признания ей вручили клубную карту почетного члена ФК "Шахтер". Напомним, что в пошлом году на сцене "Донбасс Арена" выступила сама Beyonce, и Светлана Лобода - это первая артистка, которая дала сольный концерт после нее.