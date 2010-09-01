Тимофей Нагорный: Я перекупил у Фалесы права на песни Мики Ньютон

Бизнесмен надеется, что с его помощью певица победит в национальном отборе «Евровидения» и будет представлять Украину на престижном европейском конкурсе Отныне карьера Мики Ньютон полностью зависит от бизнесмена Тимофея Нагорного. Он решил стать продюсером певицы, и готов помогать во всех проектах, в которых будет участвовать артистка. Самый первый на очереди – «Евровидение». «Мне давно нравится творчество Мики, и мне захотелось ей помочь, - рассказал Тимофей Нагорный. - На днях у нас состоялись переговоры с бывшим продюсером певицы Юрием Фалесой, я перекупил у него права на песни Мики и дальше буду помогать ей в работе. Мы с ней давно сотрудничаем, она всегда поддерживала благотворительные акции, которые я организовывал. Вместе со мной она объездила многие украинские дома-интернаты, поддерживала ВИЧ-инфицированных детей Макеевки, встречалась с детьми-сиротами из Боярки, выступала на концертах, посвященных международному Дню защиты детей. Мой стиль работы очень близок ей по духу, поэтому я уверен в успехе нашей совместной работы.» Такое положение вещей вполне устроило и саму певицу. «Я верю, что наш тандем с Тимофеем Нагорным будет успешным. Мне очень нужен был человек, который помог бы мне достойно выступить на национальном отборе конкурса "Евровидение", - говорит она. - Я рада, что теперь мы - одна команда, и сейчас для нас самое главное одержать победу в финале. Руслан Квинта по просьбе Тимофея уже пишет мне новые песни, так что все только начинается.»