Алина Гросу переезжает в Москву!

Лето, волнительное время для всех будущих студентов, заставило поволноваться и Алину Гросу, хотя для нее быть студенткой уже привычно. Молодая певица вновь побывала в роли абитуриента и успешно поступила в престижный московский ВУЗ. Алина Гросу решила получить самое серьезное высшее образование и поступила на актерское отделение ВГИКа. Будущим Гросу-актрисы займется один из самых знаменитых и востребованных советских и российских киноактеров Игорь Ясулович. Он создал целую серию замечательных образов в самых известных и любимых фильмах – «Двенадцать стульев», «Бриллиантовая рука», «Гостья из будущего», «Гардемарины, вперед», «Петербургские тайны» и др. Учиться у такого мастера Алина Гросу считает самой большой удачей в жизни любого начинающего актера. Поступление не далось Алине легко, пришлось поволноваться, ведь ВГИК – главный актерский ВУЗ России. Но, по словам певицы, ей очень помог опыт, приобретенный за время учебы в Киевской эстрадно-цирковой академии и Александр Александрович Светляков – преподаватель Алины по актерскому мастерству. «Я поступала на общих основаниях, прошла 3 тура во время поступления, а во время экзаменов приходилось делать самые разные вещи – петь, танцевать, декламировать стихи, басни, монологи. Я выбрала для чтения стихотворение Жака Превера «Как нарисовать птицу», басню Дениса Давыдова «Чиж и Роза», монолог из мультфильма «Ежик в тумане» и прозаический отрывок из «Легкого дыхания» Бунина, - вспоминает Алина Гросу, - И опыт, и учеба действительно очень помогли – во ВГИКЕ очень ценятся хороший вокал и знание основ актерского мастерства, которое я изучала в Эстрадно-цирковой академии и уроки которого я беру и сейчас. Мне кажется, если бы у меня не было внушительного опыта выступлений на сцене, мне бы было гораздо труднее совладать с волнением во время вступительных экзаменов». Теперь же, после того, как все вступительные волнения уже позади, Алина задумалась о своем будущем. Чему отдать предпочтение – эстрадной сцене и роли звезды или пути киноактрисы? «Работу я бросать не собираюсь, но учеба будет на первом месте, потому что высшее образование для меня сейчас – главнее всего», - считает Алина. Настоящим шокирующим сюрпризом для певицы оказалось то, что родители, строго следящие за своей дочерью, дали ей почти полную свободу, разрешив жить в общежитии. Теперь у Алины впереди постижение не только актерского мастерства, но и всех прелестей студенческой жизни.