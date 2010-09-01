Концерт «Гайдамаков» в Эстонии оборвал ураган (Смотреть ВИДЕО)

Группа пыталась бороться со шквалом, но ветер сорвал крышу сцены, стали падать деревья и линии электропередач. Штормовые предупреждения в уютном Кясму с живописной морской природой поступали в течение августа. Историческая «Капитанская деревня» видела немало выходок Балтийского моря и до этого времени они обходили фестиваль – каждый год он увеличивал население Кясму от 131 человека до нескольких тысяч шумных меломанов, привозил world music группы из Эстонии, Финляндии, Швеции. На этот раз не хватило часа – только «Гайдамаки», особенно ожидаемые на трехдневном празднике, как хедлайнеры, начали третью песню, когда по небу стремительно поползла мгла. Стало темно, природа на мгновение затихла, чтобы ударить сильными порывами ветра и дождем. Полетели мелкие предметы, еда из торговых палаток и сами палатки. Деревья стали падать прямо на припаркованные авто. Припев «Біла-біла» ненарошно прозвучал как заклинание – именно на нем эффектно улетела крыша. Стейдж-мэны бросились накрывать оборудование. Группа в эти секунды продолжала играть, но скоро это стало невозможным. Последним со сцены ушел фронтмен – он не видел, что мокрые музыканты уже покинули «посты», спасая инструменты и собственные жизни от замыкания, и пел, пока на поле никого не осталось. Финал стал ярким зрелищем. Болем мощные спецэффекты трудно представить. «Жаль только, что так коротко», – жаловались меломаны. Особенно жаль, что сильный шторм, который пошел от одного места к другому нанес немало ущерба – в одном городке пострадала крыша гимназии, в другом разрушилась часовня. Поваленные на дорогу деревья с корнями существенно препятствовали движению. Каким в это время было море, можно себе представить. Набравшись экстремальных впечатлений «Гайдамаки» ждут следующего года, чтобы все-таки сыграть полноценный концерт в Кясму. «Все страны встречают нас положительно и по-своему интересно, в зависимости от менталитета народа, –рассказывает Иван Леньо. – Эстонцы – действительно умеренные люди, и наша энергия, очень импульсивная, ложась на их покой творит какую-то невероятную субстанцию, не похожую ни на что. Здесь хочется играть.»