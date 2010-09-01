На сентябрьских концертах Земфиры ее старые песни зазвучат по-новому

1 сентября 2010, 14:18

Популярная артистка Земфира в честь переиздания своих первых трех пластинок выступит с серией камерных концертов, на которых пообещала выступить перед поклонниками в качестве мультиинструменталиста и представить новые интерпретации старых композиций.

Мини-тур начнется с северной столицы 3 сентября, после чего Земфира выступит в Екатеринбурге - 7 сентября, в Минске - 9 сентября, в Киеве - 11 сентября, а завершатся ее выступления концертом в Москве на сцене "Крокус Сити Холла" 17 сентября. Певица, которая никогда не работает с определенным составом музыкантов и собирает группу специально под конкретные проекты, еще не сформировала новый состав, потому на пресс-конференции в среду она призналась, что на предстоящих концертах будет выступать на сцене практически в одиночестве. "Я буду играть на всем. Нет, правда, почти никого на сцене не будет. В этом и интрига", - сказала Земфира. Рассказывая о программе концертов, певица, которая не выступала несколько лет, отметила, что еще на стадии планирования тура постоянно употребляла слово "камерная". "Эта встреча моя и давних поклонников, которым нужно пойти, и все тут. Я давно не стояла на сцене и с этими людьми мне проще осуществить контакт, чем в "Олимпийском", - поделилась Земфира. Певица также добавила, что не принимает претензий по поводу своих нечастых появлений на сцене: "Я выступаю, не могу сказать, что редко - столько, сколько нужно, потому что люблю ненавязчивость и ненавязчивых артистов". Она рассказала, что программа будет состоять только из песен с трех переизданных альбомов - "Земфира", "Прости меня моя любовь" и "Четырнадцать недель тишины". "Это будет достаточно интересное звуковое решение. Для того, чтобы его принять, надо относится ко мне максимально лояльно", - считает артистка. Певица объяснила, что новые аранжировки для старых песен она создает, потому что иначе ей "достаточно быстро надоедает играть одно и то же". "Но я не меняю ни мелодию, ни слова. Просто таким образом я продлеваю песни жизнь - мне так интереснее, и я надеюсь, что вам тоже это нравится", - сказала Земфира. Сами же переизданные альбомы совершенно не отличаются от первоначального варианта. Земфира отметила, что задумала переиздание, потому что в магазинах кончились первые пластинки, и совершенно сознательно не стала менять ни внешний вид альбомов, ни внутреннее содержание. Новой стала только объединяющая три диска коробка, большую часть которой занимает голография с большим сердцем, плавно перетекающим в розу. Точно такое же украшает заглавную страницу официального сайта Земфиры. "Это сделано для того, чтобы было приятно взять в руки. Мне кажется, что это хороший подарок на день рождения", - пояснила певица. Рассказывая о своих дальнейших планах, Земфира призналась, что сейчас от всей работы ее отвлек этот тур, но как только он закончится, она вернется к работе, среди которой - музыкальное оформление фильма Ренаты Литвиновой "Последняя сказка Риты" и запись нового альбома. "Как только я завершу этот мини-тур, я возьму паузу недели в две и сразу приступлю к записи. Песни уже написаны. Я планирую выпустить альбом в начале будущего года. А как только появится пластинка, мы планируем тур. Мне кажется, я сразу поеду - не буду тянуть", - пообещала она. В свете недавних событий, связанных с Химкинским лесом и митингом оппозиции на Триумфальной площади, журналисты не смогли не задать певице вопросы, касающиеся этих тем. "Конечно, я в курсе этих вещей - я активный интернет-пользователь, и знаю об этом не хуже вас. Но я не революционер. Есть гражданская позиция, те, кто готовы лезть на баррикады, а есть те, кто нет. Я не люблю массовые скопления. Мне сложно к кому-то примкнуть, но у меня есть своя позиция, и я могу ее высказать на концертах, в альбомах", - заключила она. За десять лет профессиональной карьеры Земфира Рамазанова, родившаяся в Уфе, выпустила пять альбомов. Четыре из них, а также другие свои работы - Live.2006, Live2.2009, сингл "До свидания" и фильм Ренаты Литвиновой "Зеленый театр в Земфире" - певица месяц назад выложила для свободного скачивания на своем официальном сайте. Недостает пока только двух пластинок - "Вендетта" и сборника бисайдов Z-Sides, попавшего в интернет год назад и так и не появившегося на материальном носителе. Земфира пояснила, что права на эти два альбома принадлежат рекорд-компании Real Records, но как только она вернет права себе, то и эти работы появятся на ее сайте.

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