Звездные дети отправились в школу с отцами (ФОТО)

Звездные мамы снова стали жертвами собственной занятости: они не смогли присутствовать на торжественных линейках - в День знаний детей Кристины Орбакайте и Тины Канделаки в школу повели отцы. 11-летняя Мелания и 9-летний Леонтий, которые почти все лето провели с Тиной, в первый учебный день отправились с папой бизнесменом и свободным художником Андреем Кондрахиным. Промокнув под дождем всю линейку вместе с детьми, бывший муж дождался, пока они сядут за парты, и только тогда уехал на работу. - Тина не смогла в этом году сама отвести детей в школу, она известная личность, очень востребованная, у нее постоянно много работы. Но это не означает что она плохая мать, таких, как она, еще поискать надо, - рассказал Life Showbiz Кондрахин. Торжественная линейка в элитной школе № 1131 на Рублево-Успенском началась в 10 часов утра. Пока директор школы и завучи произносили напутственные слова, школьники терпеливо мокли под косым дождем. Бывший муж Тины заботливо укрывал Меланию и Леонтия зонтом, успевая при этом сделать несколько памятных кадров на фотоаппарат. А вот семья Стриженовых, одна из дочерей которых, 10-летняя Александра, тоже учится в этой школе, пришла на праздник в полном составе. Счастливые и довольные - несмотря ни на какие капризы природы. - Мы каждый год провожаем детей всей семьей в школу 1-го сентября. Такая у нас уже сложилась добрая традиция, - поделилась радостью 42-летняя Екатерина Стриженова. 12-летний внук Пугачевой Дени, который против своей воли стал самым скандально известным школьником прошлого года, снова пришел на День знаний со своим папой бизнесменом Русланом Байсаровым. Кристина Орбакайте, которая в течение лета много путешествовала с сыном, также как и Тина Канделаки, решила предоставить право отвести ребенка в школу отцу. Дени учится в элитной школе «Президент», которая в этом году переехала на Ильинское шоссе. Руслан Байсаров привез повзрослевшего сына на занятия вместе с его братьями и сестрами. Ровно к 12 часам, чуть позже, чем праздник начинается в обычной школе, автомобиль Байсарова заехал прямо на территорию новой школы, украшенной разноцветными воздушными шарами. Торжественная линейка проходила внутри здания. После того как для ребят наконец прозвенел первый в этом учебном году школьный звонок, дети отправились за парты. Кристина в этот день в школу не пришла. Накануне ее помощница сообщила о том, что, скорее всего, 1-е сентября Дени Байсаров проведет без мамы. - Кристина пока ничего не сказала о том, придет ли она к Дени в школу 1-го сентября, - рассказала Наталья Никитина.