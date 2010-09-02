Константин Меладзе: «Я бы без всяких конкурсов послал бы на «Евровидение» Джамалу»

Все лето Меладзе ездил по Украине, выбирая участников для своего нового детища. Заявки на участие в кастингах подали около 20 тысяч человек. И это при том, что вакансий в шоу «Украина слезам не верит» всего 16. Эти счастливчики будут бороться за право сниматься в художественном фильме, музыку для которого пишет Констанимн Меладзе. Константин, какие задачи вы для себя ставите, работая над проектом «Украина слезам не верит»? Цель проекта, который мы запускаем с «Новым» каналом, - переплюнуть успех «Фабрики звезд-3». У нас были мысли, чтобы запустить и «Фабрику-4», но пришли к выводу, что в этом формате добиться больших рейтингов просто невозможно. Поэтому нужно было придумывать новый формат. Мы поднапряглись и придумали абсолютно свежий проект, аналогов которому на сегодняшний день нет. И мы надеемся, что именно он сможет переплюнуть успех «Фабрики звезд-3». Есть уже сценарий для фильма? Сценарий в стадии написания. Синопсис уже есть. В дальнейшем сценарий будет адаптирован под тех людей, которые пройдут в финал и выиграют это шоу. Мы как раз искали людей, которые соответствуют определенным типажам. А вас самого можно чем-то растрогать до слез? Безусловно. И музыка, и песни могут заставить меня заплакать. Например, когда на третьей «Фабрике» Леша Матиас пел мою песню «Ангелы не умирают», я сидел за кулисами и просто ревел. Настолько все было трогательно, настолько он хорошо донес все, что в этой песне было скрыто. И это не смотря на свой юный возраст и небольшой стаж работы на сцене. Реально у меня текли слезы! А во время кастингов в проект «Украина слезам не верит»? Были такие моменты. Одна девочка, сирота, у которой нет ни мамы, ни папы, читала монолог о любви. О любви к родным людям, которых у нее нет. Это довело до слез не только меня, но и все жюри, потому что это был не монолог, а исповедь. Так что поверьте: искренностью и талантом можно довести до слез. А у вас есть свой рецепт, как можно высушить женские слезы? Ну, наверное платком… Веселой песней тоже можно… Подарками всякими, бриллиантами… Было такое в моей жизни. Появились слухи, что в фильме в для которого актеров выбирают в проекте «Украина слезам не верит» будет сниматься экс-фабрикантка Санта? Канал поставил перед нами задачу искать новые лица. И мы их нашли. Я бы не хотел, чтобы два проекта пересекались каким-то образом. «Фабрика звезд-3» состоялась и завершилась. Почему вы решили расширить географию поиска за территорию Украины, неужели у нас своих талантов мало? Поверьте мне Украина очень богата талантами! Способных людей здесь много как нигде. Но, учитывая опыт «Фабрики-3», где у нас победил парень из Латвии, мы решили поехать туда сами. Кастинги проходили в Латвии и Белоруссии. И у ребят из этих стран есть шансы попасть в наше шоу. Читала, что новые персонажи, которых вы отобрали для проекта «Украина слезам не верит», вас настолько поразили, что вы прогнозируете, что они заткнут за пояс «Фабрику-3»? Заткнуть за пояс «Фабрику-3» не удастся никому! Это совершенно иные люди с другими талантами. Просто перед началом проекта были опасения, что мы не сможем отыскать людей, столь же талантливых, как на третьей «Фабрике». Слава Богу мы их нашли. По исследованиям журнала «Фокус» «Фабрика звезд-3» была признана самым успешным проектом текущего года. Обнародована и коммерческая сторона медали – «Фабрика» за этот год заработала 3 миллиона долларов! Этот успех достигнут благодаря потрясающей работе канала. Мне кажется, мы настолько сработались на этом проекте! Не было никаких не разногласий, ни конфликтов. Мы с каналом приложили все усилия и получился совершенно закономерный итог. В основе – дела коммерческие. Ведь мы занимаемся массовой культурой. А ее успех, хоти мы того, или не хотим, измеряется в деньгах. Деньги для меня – мерило успеха. Это как градусник. Хотите измерить температуру тела, берете градусник и смотрите на его показания. То же самое для меня деньги. Безусловно, я изучаю бухгалтерию всех своих коллективов, потому что цифры говорят мне об успехе, или неуспехе того или иного мероприятия, которое мы проводим. Поэтому личные успехи помимо прочего должны были отразиться и в этом. А в отношении «Фабрики- 3» они отразились полностью. Вы продолжаете сотрудничать с фабрикантами или после завершения проекта потеряли к ним интерес? Я занят проектом “Украина слезам не верит» на «Новом» канале и теми проектами, которые у меня есть. Так что до нового года я занят. Но не исключено, что в течение ближайшего года вы увидите «фабрикантов» и в качестве продюсируемых мной артистов, и в качестве участников уже существующих проектов. Самое главное, что этим талантливым ребятам дали мощнейший первоначальный импульс. Я уже давно не занимаюсь искусственным производством звезд, а стараюсь помогать по-настоящему талантливым людям дать какой-то толчок. А дальше они сами должны доказывать свою состоятельность. Это процесс долгий, но люди, которые сами добиваются успеха, они долговечнее и на них гораздо интереснее смотреть, чем на искусственно продвигаемых артистов. Поэтому я уверен, что большинство ребят, которые были на «Фабрике звезд-3» сами по себе займут достойные места в нашем украинском шоу-бизнесе, да и в российском тоже. Вы общаетесь с «фабрикантами» до сих пор? Мы созваниваемся, переписываемся. Я отслеживаю то, что сейчас происходит с ребятами. Тур по Украине третьей «Фабрики звезд» закончился совсем недавно. Сейчас ребята отдыхают, а через несколько дней каждый из них начнет чем-то заниматься. Чем смогу, я буду им помогать. А с нового года, когда мы завершим шоу «Украина слезам не верит», вполне возможно, что я вернусь к работе с кем-то из «фабрикантов». Возможно, кто-то из них даже появится в новом фильме. Но в шоу «Украина слезам не верит» их не будет, потому что совершенно иной жанр, совершенно иная программа, здесь будут абсолютно новые лица. Мы нашли много способных и ярких людей. Вы как продюсер со стаже можете спрогнозировать, кого из «фабрикантов» в дальнейшем ожидает успех? Думаю это Шуринс, Матиас, вполне вероятно Серьга и Эрика. Все теперь зависит от них. Под лежачий камень вода не течет. В этом списке нет всеобщих любимцев братьев Борисенко. А ведь фанаты из-за них автобусы переворачивали… Борисенко – совершенно замечательные ребята. Но они находятся в столь юном возрасте, что мне сложно прогнозировать. Потому что в моей практике работа с людьми, которые гораздо старше. Поэтому, что получится из этих маленьких мальчишек, мне сказать сложно, потому что опыта работы с такими молодыми ребятами у меня нет. Я очень надеюсь, что у них все будет хорошо. Если они будут заниматься своим делом пытливо и дотошно, скрупулезно будут оттачивать свои способности, а не будут почивать на лаврах, то у них есть шанс. Возможно ли вашим молодым артистам повторить феномен популярности группы «ВИА Гра», которой в этом году исполняется 10 лет? «ВИА Гра» - это продюсерский проект, поэтому вполне возможно, если найдется продюсер, способный этот успех повторить. От продюсера зависит много чего. Поэтому я думаю, что в дальнейшем вполне возможны проекты, которые и в творческом и в коммерческом плане смогут превзойти группу «ВИА Гра». Я этого очень боюсь, поэтому противодействую этому, как могу. Насколько, по вашему мнению, скандалы способствуют популярности артиста? Люди идут на концерты исключительно тогда, когда на сцене выступают талантливые люди, с хорошей музыкой. То есть зритель идет на хороший продукт. А если нет хорошего продукта, если он не произведен, найти путь к сердцу публики с помощью скандалов, даже самых резонансных, практически невозможно. Моя 25-летняя практика об этом говорит. Вот на «Фабрике» скандалов не было, но проект достаточно успешный. Поэтому мы стараемся в первую очередь налегать на качество продукта, стараемся его делать по-настоящему интересным, свежим. Я хорошо всегда понимал, что только в этом – залог успеха. А скандалы должны рождаться сами по себе. Нельзя их культивировать и запускать искусственно, потому что люди все равно чувствуют и видят ложь. Если есть скандал, который мы не можем утаить, то он появляется и то ли способствует успеху проекта, то ли вредит. Честно скажу: в своей деятельности я скандалами не занимаюсь, потому что это бессмысленно. А какой скандал вам навредил? Очень много было скандалов в группе «ВИА Гра», когда распускали слухи о очередной беременности или каком-то романе девушек с олигархом. Из-за этого у нас были проблемы с концертами, потому что промоутеры читают прессу и боятся, что состав снова изменится. Ведь некоторые зрители хотят видеть на сцене определенных девушек. Поэтому в моей деятельности скандалы ни разу не помогали. Кажется сейчас новая волна скандалов вокруг «ВИА Гры»? В связи с тем, что на одной из пресс-конференций Дмитрий Костю объявил, что в концерте в честь 10-летия коллектива примут участие все бывшие участницы группы. А экс-«ВИА Гры» по очереди заявляют о том, что их никто не приглашал в это шоу. Я не занимался приглашением каких-то артистов на наш концерт. Думаю, что это должно быть как на любом нормальном дне рождения: кто вспомнит, тот придет. Специально мы никого приглашать мы не собираемся. Поэтому кто захочет прийти на день рождения группы, тот и придет. Я приглашениями не занимаюсь, не доходят у меня руки. Думаю, что ничего страшного не произойдет, если кто-то из 12-ти участниц не сможет приехать на наш концерт. Шоу не сорвется. Какова судьба вашего мега-успешного проекта «БиС»? Правда, что он распался? Этот коллектив очень быстро достиг успеха и за год работы был признан лучшей поп-группой в России. Это своеобразно повлияло на самосознание этих молодых совсем молодых ребят. Они стали ссориться друг с другом. В итоге не захотели работать вместе. И я их спокойно отпустил друг от друга, потому что я никого не держу. У меня такой принцип. А кто теперь будет исполнять их песни? Ведь у них были хиты? Может, они достанутся «фабрикантам»? Права на эти композиции принадлежат мне. Но я не люблю возвращаться к старым песням. Напишу новые. Можете не сомневаться! Вы отслеживаете перипетии, связанные с отборочным туром от Украины на «Евровидение»? Пока нет, потому что по телевизору это пока не показывают. Но я могу сказать одно: я бы без всяких конкурсов послал бы туда Джамалу. И все! Потому что – хорошее дело конкурс и демократия, но Джамала сейчас на голову сильнее всех, а самое главное – актуальнее всех. Даже не смотря на то, что в конкурсе участвуют ваши питомцы Таня Воржева, Артем Мех и Матиас? Просто я считаю, что у Алексея Матиаса все еще впереди. Он поработает, наберет вес и совершенно убежден, что через пару лет он станет основным претендентом на участие в «Евровидении»! Как вы считаете, звездная болезнь лечится? Думаю, что ее лечить не нужно. Тут и как от любого другого заболевания человек либо вырабатывает иммунитет, либо, если не выздоровел, помирает от нее. И не жалко вам артиста? Ну и Бог с ним. Найдем нового.