Татьяну Пискареву учат быть стервой (ФОТО)

31 августа на катке «Дрим Тауна» была замечена группа «БонниМ»… По крайней мере, так точно могли подумать посетители развлекательного комплекса. На самом деле, это законспирировались певица Оля Полякова, бизнес-вумен Светлана Легкая и певица Татьяна Пискарева, в честь которой, собственно, и был устроен этот маскарад. В такой оригинальный способ близкие подруги решили поздравить Пискареву с днем рождения. Облачившись в образы любимых исполнителей, сумасшедшие подруги устроили настоящий фурор на катке, наматывая круги с пресловутой песней « Hands up ». Среди подарков: любимые хризантемы (которые было так сложно найти в канун 1 сентября), красивый шарф из натуральной шерсти и «Большая книга стервы», пособие для настоящей блондинки. Выпивали подруги востребованный в летнее время «мохито». Причем, на барной стойке были заказаны только ингредиенты коктейля, которые девушки смешивали уже сами. Татьяна Пискарева: «Это было просто великолепно! Спасибо огромное моим подружкам. Я уже давно так не веселилась, более того, я уже давно так не веселила окружающих. Эти коньки и безумные парики – ну просто очень здорово!» Зарядившись самыми позитивными эмоциями, уже на следующее утро Татьяна Пискарева отвела дочурку в садик, а Оля Полякова – в школу.