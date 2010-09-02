Эрос Рамазотти спел для главы Lukoil за 4,5 млн (Смотреть ВИДЕО)

Исполнитель лучших мировых баллад Эрос Рамазотти за 150 000 долларов выступил на юбилее президента Lukoil Вагита Алекперова. 46-летний итальянец подарил главе крупнейшей российской нефтяной компании 40-минутное шоу, которое стало главным сюрпризом к его 60-летию. Торжество состоялось в банкетном зале «Крокус Сити Холл» в среду вечером - организацию грандиозного праздника взял на себя близкий друг семьи именинника, владелец "Крокус Групп" Арас Агаларов. Конечно, мы поздравили нашего дорогого Алекперова. Для празднования его юбилея нас всех любезно пригласил к себе Арас Агаларов, - рассказал Life News Лев Лещенко, присутствовавший на вечеринке. Для приглашенных на крыше 4-этажного "Крокуса" была арендована специальная парковка: при въезде на нее машины гостей тщательно проверяли не только охранники, но и сотрудники милиции. Сначала стражи порядка вежливо просили открыть багажник, а потом внимательно заглядывали внутрь. Машины на парковке, сплошь и рядом увешанные мигалками и номерами серии «АМР» и «ВМР», намекали на то, что внутри здания проходит скорее правительственная встреча на высшем уровне, а не банкет по случаю дня рождения.На входе гостей также ожидал целый десант из внушительных охранников в черных костюмах. Встречая каждого гостя прямо у машины, они с зонтиком провожали каждого через металлоискатель внутрь, а уже там проверяли имена строго по списку приглашенных. Всего безопасность на праздновании дня рождения президента Lukoil обеспечивали более 200 человек, не считая личной охраны гостей. - Такие меры безопасности нужны в благих целях, ведь очень много простых людей, услышав откуда-нибудь о юбилее, тоже захотят прийти. И ладно, если просто поедят и уйдут, хуже, если на следующий день это появится где-то в прессе или еще что-то, зачем это нужно? - рассказал один из охранников. Гостей праздника в этот вечер обслуживал один из лучших ресторанов города с эксклюзивным меню, которое поражало не только своим разнообразием, но и нездешней роскошью. Меню, составленное для собравшихся поздравить Алекперова, было самым изысканным: - Икра белужья на льду в икорницах. - Теплый итальянский салат из рукколы, авокадо, порчинни с тигровыми креветками и сыром "Пармеджанно". - Заливное из чилийского дикого сибаса, отварной семги, осетрины и морепродуктами. - Ломтики молочной телятины с белыми грибами под дижонским соусом. - Медальоны из дикого чилийского сибаса под лаймовым соусом. - Филе австралийского органического ягненка с чориззо на овощном торте под ежевичным соусом. Удивительно, но каждое из этих слов было знакомо собравшимся как родное: публика, пришедшая поздравить Вагита Алекперова, живет под девизом: Thanks, God, I am VIP!. В зале было накрыто 60 столов - ровно столько, сколько лет исполнилось имениннику. Вела торжество главная красавица страны, ведущая детской программы «Спокойной ночи малыши» Оксана Федорова. На сцене в этот вечер наравне с западной звездой - Эросом Рамазотти выступала и титулованная артистка Лариса Долина. Под ее знаменитую песню «Погода в доме», казалось, не танцевали только охранники - хотя по всему было видно, что очень хотели. Именинник почти не отходил от любимой жены: даже принимать поздравления они подходили к столикам вместе. Роскошные букеты, которые гости преподносили имениннику, решили расположить в холле концертного зала, и не зря: уже к середине вечера огромные корзины роз полностью заполнили его. Среди именитых гостей юбилея были замечены не только правительственные фигуры, но и представители Русской православной церкви, а также звезды шоу-бизнеса и светской тусовки. Лев Лещенко не переставал поднимать бокал и произносить теплые слова в адрес именинника. Знаменитый певец Эрос Рамазотти за все время визитов в Москву уже успел немного выучить русский язык и упражнялся в этом прямо на сцене. - Привет, как дела? - с улыбкой произносил певец, выходя на сцену. В разгар вечера Рамазотти спустился в зал и вместе с гостями зажигал на танцполе под свои же песни. Красивой кульминацией праздника стал вынос огромного творожного торта, украшенного цветами, на котором красовалась огромная сверкающая цифра 60. Напомним, что в августе этого года нынешний президент Lukoil Вагит Алекперов объявил о своем уходе с поста президента с 1-го сентября. Объясняя это тем, что на седьмом десятке ему уже хочется покоя. Назначив преемника, скорее всего, он возглавит совет директоров компании.